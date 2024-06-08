В пос. Мехзавод перекроют улицу из-за коммунальных работ

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В субботу, 8 июня, в Самаре в связи с работами на системе водоотведения будет ограничено движение транспорта по ул. Донской, сообщает городской департамент транспорта.

Фото: департамент транспорта Самары