В Красноярском районе в ходе полицейского рейда по мигрантам выявили 12 нарушений

За время проведения операции "Нелешал" на территории Красноярского района правоохранители выявили 12 административных правонарушений в сфере миграции, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Так, в Красноярском районе проведены проверочные мероприятия на территории строящегося логистического центра, по результатам которых составлено четыре протокола об административных правонарушениях по ст. 18.10 КоАП РФ.

Кроме того, выявлено три иностранных граждан, уклонившихся от своевременного выезда за пределы РФ и пять, осуществляющих трудовую деятельность без уведомления УВМ ГУ МВД России по Самарской области о заключении трудового договора с их работодателем.