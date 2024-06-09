Самарская студентка похвасталась получением пятерок благодаря маме-чиновнице

В июне по социальным сетям разлетелось видео, записанное дочерью главного специалиста минздрава Самарской области Светланы Тупиковой, на котором студентка колледжа им. Ляпиной хвастается отлично закрытой сессией, пишет "КП-Самара". При этом девушка, не стесняясь в выражениях, заявляет, что вообще не ходила на практику, но благодаря своей маме получила все пятерки.
"Мне поставили все пятерки, все! Абсолютно ни одной четверки! На меня еще и староста возмущается, зачем я пошла к старшей медсестре сама ставить оценки. Мама уже за меня договорилась полностью, мне осталось только документы старосте прислать, чтобы она посмотрела, все ли там правильно. Мне все пятерки поставили, а я вообще не ходила на практику. Вот что значит иметь хорошую маму", — рассказала самарская студентка.
Вскоре под одним из постов в сообществе министерства здравоохранения Самарской области в VK появился вопрос от подписчика по данной ситуации с натянутыми оценками. Пост содержал информацию о том, что современная стресс-система помогает проводить диагностику нарушений в работе сердца жителям Нефтегорского района. Следующий вопрос задал житель региона.
"А кто будет на этих аппаратах работать? Такие как дочь вашей Тупиковой? Мурашко, Камкину, Летниковой уже направили официальные запросы. Ждем от вас реакции", — написал мужчина.
Представители ведомства ответили, что "по фактам, изложенным в обращении, министерством будет проведена проверка".
Мимо скандала не прошел депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн. Он процитировал речь, по его словам, дочери главного специалиста регионального минздрава Светланы Тупиковой, которая заявила, что очень хорошо иметь маму, работающую в правительстве и ее подруг, командующих всеми медсестрами и заставляющих ставить ей автоматом все оценки.
"Хорошо иметь таких честных и прямолинейных детей, которые с помощью своей открытости помогают нам вскрывать коррупционные схемы самарских чиновников, оздоровляя систему, — написал парламентарий в своем Telegram-канале. — Я лично проконтролирую, чтобы все оценки этого дитя непотизма были аннулированы, а преподаватели, их поставившие, были привлечены к ответственности, также, как и мать нерадивой студентки-матерщинницы", — подытожил Александр Хинштейн.
Последние комментарии
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.