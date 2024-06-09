Купальный сезон в Самарской области планируют начать 15 июня

Ориентировочно пляжи на территории Самарской области будут полностью готовы к эксплуатации 15 июня, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. К этому времени вода прогреется до комфортных 18-20 градусов. Органами местного самоуправления предварительно планируется подготовка к эксплуатации 35 пляжей.

"Управлением Роспотребнадзора по Самарской области будет проведена оценка санитарного состояния заявленных мест рекреации. На всех пляжах, получивших санитарно-эпидемиологические заключения, будет организован систематический лабораторный контроль за состоянием воды поверхностных водоемов и почвы по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. В соответствии с санитарными правилами исследования воды водоемов должны проводиться не реже, чем один раз в 10 дней", — уточняют в ведомстве.

Информация о результатах исследований воды будет доводиться до органов местного самоуправления и размещаться на сайте Управления.