В Самаре прокуратура добилась штрафа для подрядчика, медлившего со сносом 32 домов

В Самаре индивидуальный предприниматель был оштрафован за неисполнение муниципального контракта, сообщает прокуратура региона.

Прокуратурой было установлено, что в январе 2024 г. городской департамент управления имуществом и индивидуальный предприниматель заключили контракт на 36 млн руб. на снос 32 расселенных домов до 17 февраля.

Однако подрядчик к выполнению обязательств не приступил.

"По постановлению прокурора индивидуальный предприниматель привлечен судом к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактами на оказание услуг для нужд заказчика, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества). Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 1,8 млн рублей", - сообщили в прокуратуре.

Благодаря мерам прокурорского реагирования сейчас уже осуществлен снос 12 объектов.