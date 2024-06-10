"Тольяттиазот" организовал летний отдых для детей сотрудников

Около 250 детей сотрудников ТОАЗа в возрасте от 6 до 17 лет получили льготные путевки в оздоровительные лагеря Самарской области. Предоставление путевок со скидкой до 70% предусмотрено Коллективным договором предприятия.

В 2024 году список мест для летнего отдыха был расширен. К пансионату "Радуга", оздоровительным лагерям "Электроник" и "Циолковский" добавился санаторий "Молодецкий курган". Смены, рассчитанные на две-три недели, включают в себя развлекательно-образовательную программу. Самыми массовыми станут заезды с 24 июня по 14 июля.

Для сотрудников "Тольяттиазота" действуют и другие социальные программы: поддержка материнства и детства, предоставление служебного жилья, компенсация пребывания в ведомственном санатории "Надежда", помощь первоклассникам к учебному году.

"Забота о здоровье и развивающем досуге детей сотрудников — постоянная составляющая корпоративной культуры "Тольяттиазота". Также в рамках социальных проектов предприятие оказывает помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, активно поддерживает детские дома города и выступает партнером спортивных мероприятий для подрастающего поколения", — отметил заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.