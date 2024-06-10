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Страхование Финансы

Ольга Сорокина на ПМЭФ рассказала о подходе к регулированию искусственного интеллекта и его внедрении в страховой отрасли

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК, в ходе своего выступления на пленарной дискуссии "Законы машины: создание регуляторных ограничений для ИИ" на полях ПМЭФ рассказала о регулировании и роли искусственного интеллекта в страховании.

Фото: предоставлено Страховым Домом ВСК

Регулирование применения искусственного интеллекта стоит рассматривать не только как ограничения, сформированные регулятором, но и как возможности, которые имеются для развития и внедрения новых технологий во все ключевые процессы страхового бизнеса. И прежде всего усилия требуется направить в сторону снятия барьеров в части оборота данных.

Внедрение ИИ в страховую медицину может стать ключевым драйвером роста сегмента в ближайшем будущем. В то же время цифровизация медицины невозможна без синергии государства и бизнеса, разработки регуляторных изменений, упрощающих бизнес-процессы. В частности, в области контроля оборота данных. Отсутствие информации о застрахованном мешает страховщику оценивать назначения и качество оказания услуг, прогнозировать риски и, соответственно, предлагать клиентам превентивные сервисы для предотвращения заболеваний. Решением может стать доступ к персональным данным застрахованного, при условии его согласия, из ЕГИСЗ и лечебного учреждения. Также перспективным инструментом для развития превентивной медицины может стать AIoT — различные носимые устройства, приложения, которые могут собирать данные пациентов для ИИ моделей и помогать в предотвращении недугов.

Не менее важно перевести взаимодействие страховых компаний и медицинских организаций в цифровой формат. В этой части ведется большая работа — Федеральной Налоговой Службой были разработаны стандарты основных отчетных документов, на площадке Ассоциации Финтех в 2024 году при участии Страхового Дома ВСК реализуется пилотный проект между страховыми компаниями и медицинскими организациями по цифровому взаимодействию.

"Процесс отладки регулирования искусственного интеллекта — это консенсус между законодателями и рынком. Если есть ограничения, значит могут быть и возможности для развития. Например, часть рисков могут быть не отрегулированы, но застрахованы. При этом необходимо снимать нормативные барьеры в части обращения цифровых данных, совместными с регулятором усилиями строить доверенную среду, в которой можно реализовать потенциал ИИ для повышения операционной эффективности и создания сервисов нового поколения. И одно из приоритетных направлений применения ИИ как раз страховая медицина, в рамках которой можно добиться превентивного снижения тяжелых состояний и госпитализаций", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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