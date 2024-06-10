Ольга Сорокина на ПМЭФ рассказала о подходе к регулированию искусственного интеллекта и его внедрении в страховой отрасли

Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК, в ходе своего выступления на пленарной дискуссии "Законы машины: создание регуляторных ограничений для ИИ" на полях ПМЭФ рассказала о регулировании и роли искусственного интеллекта в страховании.
Регулирование применения искусственного интеллекта стоит рассматривать не только как ограничения, сформированные регулятором, но и как возможности, которые имеются для развития и внедрения новых технологий во все ключевые процессы страхового бизнеса. И прежде всего усилия требуется направить в сторону снятия барьеров в части оборота данных.
Внедрение ИИ в страховую медицину может стать ключевым драйвером роста сегмента в ближайшем будущем. В то же время цифровизация медицины невозможна без синергии государства и бизнеса, разработки регуляторных изменений, упрощающих бизнес-процессы. В частности, в области контроля оборота данных. Отсутствие информации о застрахованном мешает страховщику оценивать назначения и качество оказания услуг, прогнозировать риски и, соответственно, предлагать клиентам превентивные сервисы для предотвращения заболеваний. Решением может стать доступ к персональным данным застрахованного, при условии его согласия, из ЕГИСЗ и лечебного учреждения. Также перспективным инструментом для развития превентивной медицины может стать AIoT — различные носимые устройства, приложения, которые могут собирать данные пациентов для ИИ моделей и помогать в предотвращении недугов.
Не менее важно перевести взаимодействие страховых компаний и медицинских организаций в цифровой формат. В этой части ведется большая работа — Федеральной Налоговой Службой были разработаны стандарты основных отчетных документов, на площадке Ассоциации Финтех в 2024 году при участии Страхового Дома ВСК реализуется пилотный проект между страховыми компаниями и медицинскими организациями по цифровому взаимодействию.
"Процесс отладки регулирования искусственного интеллекта — это консенсус между законодателями и рынком. Если есть ограничения, значит могут быть и возможности для развития. Например, часть рисков могут быть не отрегулированы, но застрахованы. При этом необходимо снимать нормативные барьеры в части обращения цифровых данных, совместными с регулятором усилиями строить доверенную среду, в которой можно реализовать потенциал ИИ для повышения операционной эффективности и создания сервисов нового поколения. И одно из приоритетных направлений применения ИИ как раз страховая медицина, в рамках которой можно добиться превентивного снижения тяжелых состояний и госпитализаций", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.