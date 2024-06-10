Более 2 миллиардов по ОСАГО: "Ингосстрах" рассказал о выплатах по автострахованию за вторую половину мая

За период с 13 по 24 мая "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 3,2 миллиардов рублей в сегменте автострахования. Так, по каско было выплачено более 930 миллионов, а по ОСАГО — более 2,3 миллиардов рублей.

Самые крупные выплаты по каско за 2 недели составили 12,7 миллионов — водитель не справился с управлением и наехал на силовое ограждение; 11,1 миллионов — водитель столкнулся с другим авто на перекрестке; 8,2 миллиона — водитель застрахованного авто не учел погодные условия, в результате чего машина съехала с дороги.

Крупнейшие выплаты по ОСАГО были в филиалах в Москве — более 1,6 миллиардов рублей, Санкт-Петербурге — более 74 миллионов, Челябинской области — более 50 миллионов, Приморском крае — более 43 миллионов, а также в Новосибирской области — более 30 миллионов рублей.

По каско самые большие выплаты были в филиалах в Москве — более 464 миллионов, Санкт-Петербурге — более 143 миллионов, Республике Татарстан — более 28 миллионов, Кемеровской области — более 24 миллионов, а также в Красноярском крае — более 21 миллиона рублей.

"Ингосстрах" уже долгое время является одним из лидеров по страхованию каско и ОСАГО, а одним из показателей стабильности компании является урегулирование убытков и выплаты, с помощью которых клиенты могут отремонтировать свой автомобиль.

Компания предлагает широкую линейку страховых продуктов для всех сфер жизни и бизнеса. Для владельцев автомобилей "Ингосстрах" разработал полисы ОСАГО и каско, защиту от лиц без ОСАГО, в том числе от водителей велосипедов, и, что особенно актуально в летний период, от водителей электросамокатов.

Также у клиентов есть возможность приобрести мини каско за полцены без осмотра автомобиля, которое можно оформить в рассрочку, без скрытых процентов и комиссий.