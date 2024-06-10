В Самаре на видео попал малыш, ходивший по подоконнику у открытого окна

Полиция составила административный протокол в отношении родителей в Самаре после видеоролика, на котором ребенок ходил по подоконнику у открытого окна, сообщает РИА "Новости".

В понедельник ряд местных Telegram-каналов опубликовал видео, на котором видно, как малыш ходил по подоконнику, несколько раз подходил к открытому окну. Очевидцы сообщают, что сняли видео в Самаре.

"В отношении родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, также с родителями проведена беседа", — сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Самарской области.