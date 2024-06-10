В Самаре на видео попал малыш, ходивший по подоконнику у открытого окна

Полиция составила административный протокол в отношении родителей в Самаре после видеоролика, на котором ребенок ходил по подоконнику у открытого окна, сообщает РИА "Новости".
В понедельник ряд местных Telegram-каналов опубликовал видео, на котором видно, как малыш ходил по подоконнику, несколько раз подходил к открытому окну. Очевидцы сообщают, что сняли видео в Самаре.
"В отношении родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, также с родителями проведена беседа", — сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Самарской области.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...