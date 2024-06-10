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ВТБ готов выдавать расширенную "семейную" ипотеку

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С момента расширения "семейной" ипотеки на малые города ВТБ будет готов выдавать новые кредиты своим клиентам вне зависимости от возраста детей заемщика. Достаточно, чтобы хотя бы один ребенок был несоверешеннолетним.

По оценке президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина, программа позволит сохранить доступ к льготной ипотеке еще большему числу семей.

"Ипотека — важный социальный продукт, который позволяет российским семьям растить своих детей в новом комфортном жилье. Очень важно сохранить для них его доступность, для чего "семейная" ипотека уже была продлена до 2030 года. Новое решение позволит поддержать российские семьи, особенно многодетные, а также стимулировать выход застройщиков в населенные пункты с небольшими темпами ввода нового жилья", — заявил глава ВТБ в рамках ПМЭФ.

Ранее в рамках ПМЭФ ВТБ сообщил о запуске с 1 июля ипотечной программы без первого взноса для многодетных семей по базовым программам банка. Условия будут доступны семьям с тремя и более детьми до 1 сентября.

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