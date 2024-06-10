Из Самары отправили гуманитарный груз с компьютерной и оргтехникой в ДНР и ЛНР

Это техника, которую самарские волонтеры из АНО "Эко культура и технологии" восстанавливают, ремонтируют, модернизируют и безвозмездно передают образовательным и социальным организациям, а также нуждающимся семьям. На этот раз отправлено 200 комплектов техники. В том числе восстановленные руками волонтеров мониторы и системные блоки, а также дополнительно закупленные мышки, клавиатуры и другие необходимые устройства (всего 400 единиц техники).
Благотворительный проект реализуется с 2018 года при поддержке Фонда президентских грантов, а также Департамента информационных технологий и связи Самарской области и Общественной палаты региона. За шесть лет восстановлено более 1,3 тыс. единиц компьютерной техники и проведено более 500 бесплатных ремонтов. Всплеск заявок пришелся на пандемию, когда школьникам нужно было оборудование для дистанционных занятий. Сейчас в основном компьютеры передают в детские учреждения.
"Мы обеспечиваем доступ к современным технологиям, к информации, которая есть в интернете, для детей из семей, которые не имеют возможности самостоятельно купить компьютерную технику, — говорит врио заместителя председателя Правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. — Это поможет наладить образовательный процесс, ведь сейчас навыки использования электронных устройств необходимы каждому".
Глава ведомства также подчеркнул, что это не первый опыт сотрудничества. С 2022 г. в рамках шефства над городом Снежное по линии департамента туда передают комплекты техники для образовательных учреждений. В первый раз оправили всего 20 рабочих комплектов техники.
АНО "Эко культура и технологии" восстанавливает нерабочую и устаревшую технику и передает ее в дар некоммерческим организациям, проводит экопросветительские лекции, организует экосубботники и акции по сбору отходов, принимает на утилизацию технику, батарейки, лампочки, лекарства.
Последние комментарии
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.