Из Самары отправили гуманитарный груз с компьютерной и оргтехникой в ДНР и ЛНР

Это техника, которую самарские волонтеры из АНО "Эко культура и технологии" восстанавливают, ремонтируют, модернизируют и безвозмездно передают образовательным и социальным организациям, а также нуждающимся семьям. На этот раз отправлено 200 комплектов техники. В том числе восстановленные руками волонтеров мониторы и системные блоки, а также дополнительно закупленные мышки, клавиатуры и другие необходимые устройства (всего 400 единиц техники).

Благотворительный проект реализуется с 2018 года при поддержке Фонда президентских грантов, а также Департамента информационных технологий и связи Самарской области и Общественной палаты региона. За шесть лет восстановлено более 1,3 тыс. единиц компьютерной техники и проведено более 500 бесплатных ремонтов. Всплеск заявок пришелся на пандемию, когда школьникам нужно было оборудование для дистанционных занятий. Сейчас в основном компьютеры передают в детские учреждения.

"Мы обеспечиваем доступ к современным технологиям, к информации, которая есть в интернете, для детей из семей, которые не имеют возможности самостоятельно купить компьютерную технику, — говорит врио заместителя председателя Правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. — Это поможет наладить образовательный процесс, ведь сейчас навыки использования электронных устройств необходимы каждому".

Глава ведомства также подчеркнул, что это не первый опыт сотрудничества. С 2022 г. в рамках шефства над городом Снежное по линии департамента туда передают комплекты техники для образовательных учреждений. В первый раз оправили всего 20 рабочих комплектов техники.

АНО "Эко культура и технологии" восстанавливает нерабочую и устаревшую технику и передает ее в дар некоммерческим организациям, проводит экопросветительские лекции, организует экосубботники и акции по сбору отходов, принимает на утилизацию технику, батарейки, лампочки, лекарства.