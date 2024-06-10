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НОВИКОМ подписал соглашения на 43 млрд рублей на ПМЭФ-2024

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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НОВИКОМ принял активное участие в деловой программе Петербургского международного форума (ПМЭФ-2024). Делегация дочернего банка Госкорпорации Ростех во главе с Председателем Правления Еленой Георгиевой провела ряд двусторонних встреч с крупнейшими предприятиями и региональными властями и заключила соглашения на общую сумму 43 млрд рублей.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Работа НОВИКОМа на ПМЭФ-2024 была нацелена на выполнение главной стратегической задачи банка — стабильное и бесперебойное финансирование российской промышленности. Этому, несомненно, будут способствовать достигнутые на форуме договоренности с такими крупными компаниями как "КАМАЗ" и "Объединенная двигателестроительная корпорация". С ними НОВИКОМ заключил кредитные и гарантийные соглашения на общую сумму 43 млрд рублей. При финансовой поддержке банка будет локализовано производство деталей для двигателей "Кама Дизель" и реализованы масштабные проекты по созданию отечественных авиационных двигателей.

В первый день форума все участники смогли увидеть результаты участия НОВИКОМа в приоритетных проектах промышленности. Одним из самых ярких событий дня стала мировая премьера новой модели АВТОВАЗа — автомобиля LADA Iskra, созданного при финансовой поддержке НОВИКОМа.

Соглашения о сотрудничестве, подписанные банком с властями Ленинградской, Воронежской и Ульяновской областей, направлены на повышение инвестиционной привлекательности этих регионов, проведение модернизации и технического перевооружения предприятий, увеличение масштабов сотрудничества между банком и малым и средним бизнесом регионов.

В ходе форума банк также договорился о тестировании отечественных банкоматов и развитии партнерства в области технологических инноваций с компанией "Банковские и Финансовые Системы".

"ПМЭФ, несомненно, является драйвером трансформации российской экономики. Здесь заключаются стратегически важные договоренности, закладывается основа дальнейшего развития нашей страны. И НОВИКОМу очень важно быть в эпицентре этих событий. Мы провели множество плодотворных переговоров, встретились с крупными стратегическими партнерами, поделились экспертизой. Уверена, что совместная работа, проведенная участниками форума, вскоре даст мощный импульс к укреплению позиций в глобальной конкуренции и достижению технологического лидерства России", — отметила Председатель Правления НОВИКОМа, куратор Воронежского регионального отделения Союзмаш России Елена Георгиева.

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