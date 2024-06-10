Гордума Тольятти поддержала инициативу о принятии нормы по приватизации служебного жилья работниками соцсферы

Городская дума Тольятти поддержала инициативу мэрии города о принятии нормы по приватизации служебного жилья работниками социальной сферы: педагогами, работниками культуры, физкультуры, спорта и медицинскими работниками. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Автограда Николай Ренц.

По словам мэра Тольятти, ситуация с дефицитом медиков в регионе является весьма острым вопросом. Выделение служебного жилья для приглашенных медиков в какой-то момент дало эффект. Но служебное жилье — это отремонтированная квартира, в которой нет мебели. И иногда приглашенным сотрудникам было проще арендовать квартиру, в которой есть мебель, техника и посуда, чем обставлять служебную квартиру, а в случае переезда думать, что делать с вещами.

"Мы увидели, что этих инструментов недостаточно, проанализировали опыт других городов и обратились в Думу г. о.Тольятти. Депутаты нас поддержали, за что я им благодарен. Теперь, согласно принятому решению, мы можем пригласить специалиста, предоставить ему служебное жилье, и, если он отработает у нас 10 лет, то получит эту квартиру в собственность бесплатно. На сегодняшний день 2-комнатная квартира стоит около 5 млн, а то и больше. И, скорее всего, рынок с точки зрения цен продолжит расти. Так, человек получит некую награду, серьезную материальную поддержку в виде квартиры, которую он затем сможет продать и распорядиться полученными средствами по своему усмотрению. Мы также рассмотрим вопрос о дополнительном выделении средств на ремонт квартир, так как предоставляем их специалистам, в которых очень заинтересованы. Считаю, что этот метод позволит нам выигрывать в конкуренции за кадры", — заявил Николай Ренц.