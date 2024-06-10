16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Гордума Тольятти поддержала инициативу о принятии нормы по приватизации служебного жилья работниками соцсферы Мнение адвоката: есть ли земля в Тольятти, и как будет развиваться город В Самаре назначены новые руководитель департамента общественных и внешних связей и директор "Самарской набережной" Александр Милеев: "Строительство высоток на Девятой просеке отменили лишь после моей жалобы в прокуратуру" В Самаре назначили нового главу департамента градостроительства

Муниципалитеты Власть и политика

Гордума Тольятти поддержала инициативу о принятии нормы по приватизации служебного жилья работниками соцсферы

ТОЛЬЯТТИ. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Городская дума Тольятти поддержала инициативу мэрии города о принятии нормы по приватизации служебного жилья работниками социальной сферы: педагогами, работниками культуры, физкультуры, спорта и медицинскими работниками. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Автограда Николай Ренц.

По словам мэра Тольятти, ситуация с дефицитом медиков в регионе является весьма острым вопросом. Выделение служебного жилья для приглашенных медиков в какой-то момент дало эффект. Но служебное жилье — это отремонтированная квартира, в которой нет мебели. И иногда приглашенным сотрудникам было проще арендовать квартиру, в которой есть мебель, техника и посуда, чем обставлять служебную квартиру, а в случае переезда думать, что делать с вещами.

"Мы увидели, что этих инструментов недостаточно, проанализировали опыт других городов и обратились в Думу г. о.Тольятти. Депутаты нас поддержали, за что я им благодарен. Теперь, согласно принятому решению, мы можем пригласить специалиста, предоставить ему служебное жилье, и, если он отработает у нас 10 лет, то получит эту квартиру в собственность бесплатно. На сегодняшний день 2-комнатная квартира стоит около 5 млн, а то и больше. И, скорее всего, рынок с точки зрения цен продолжит расти. Так, человек получит некую награду, серьезную материальную поддержку в виде квартиры, которую он затем сможет продать и распорядиться полученными средствами по своему усмотрению. Мы также рассмотрим вопрос о дополнительном выделении средств на ремонт квартир, так как предоставляем их специалистам, в которых очень заинтересованы. Считаю, что этот метод позволит нам выигрывать в конкуренции за кадры", — заявил Николай Ренц.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Курпанов 19 июля 2023 11:39 Елена Лапушкина награждена почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.

GameG Зимбельман 20 июня 2023 14:54 Стало известно, кого уволили из депстроя Самары из-за покупки дорогих авто

Ну и дела. Жаль (нет)

Наталья В 01 апреля 2022 06:12 В апреле мэрия Самары проведет аукцион по выбору подрядчика на строительство планетария

Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.

Марина Костина 11 октября 2021 16:00 Глава Промышленного района ушел в отставку

Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.

Анастасия Фролова 04 октября 2018 11:31 Александр Палагичев сложил с себя полномочия председателя комитета по ЖКХ в гордуме Самары

Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30