81 пьяного автомобилиста поймали за три дня в Самарской области

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За три дня, с 7 по 9 июня, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 81 пьяного водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области