81 пьяного автомобилиста поймали за три дня в Самарской области

За три дня, с 7 по 9 июня, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 81 пьяного водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Помимо этого, 240 автомобилистов попались на нарушении правил тонировки, еще 51 — неправильно перевозил детей. Также 32 водителя не пропустили пешеходов на переходах, а сами пешеходы нарушили ПДД 57 раз.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...