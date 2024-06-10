Ольга Сорокина рассказала на ПМЭФ о возможностях страховой медицины и роли ДМС в повышении привлекательности работодателя

Интерес к сегменту страховой медицины растет. Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК, в ходе своего выступления на секции РБК в рамках ПМЭФ "Курс на здоровье: корпоративные и социальные инициативы российских компаний" рассказала о роли цифровой клиники, важности превенции для сохранения здоровья сотрудников и причинах, по которым работодатели заинтересованы в ДМС.
По данным Страхового Дома ВСК, каждый четвертый россиянин при поиске работы с большей вероятностью предпочтет вакансию с меньшей зарплатой, но с полисом ДМС. В то же время пока уровень проникновения корпоративного медстрахования в России пока находится на недостаточно высоком уровне — на сегодня только примерно каждое шестое предприятие в России имеет договор ДМС. Но динамика рынка позитивна — по оценкам Банка России, объем сборов по ДМС в 2023 году увеличился почти на 19%.
ДМС позволяет не только оперативно обеспечить доступность медицинской помощи и вылечить заболевание, но и сократить (в среднем на 18%) длительность больничного, снизить на 15-18% периоды отсутствия на рабочем месте из-за визита к врачу. Страховщики постоянно совершенствуют медицинские программы, внедряют сопутствующие сервисы и well-being решения (программы благополучия), которые снижают вероятность возникновения заболеваний. Таким образом, страховая защита позволяет сократить прямые издержки работодателей, связанные с простоями и вынужденным отсутствием сотрудника на рабочем месте. По оценкам ВОЗ, только ментальные расстройства сотрудников приносят компаниям убытки в размере 1 триллиона долларов из-за снижения продуктивности и влияния на уровень текучести кадров.
Пример снижения рисков, связанных со здоровьем сотрудников, для компании-работодателя — корпоративная программа "Светофор здоровья" Страхового Дома ВСК. Она включает в себя составление паспорта здоровья коллектива, доступ к цифровой клинике, плановые осмотры. ВСК разработал специальную программу поддержания здоровья сотрудников — еженедельные задания по самодиагностике, рекомендации по поддержанию ЗОЖ, мотивирующие онлайн -марафоны здорового питания и физической активности в игровом формате.
Одним из флагманских продуктов ВСК в рамках ДМС является Цифровая клиника, которая позволяет обращаться к врачу онлайн или очно, получать оперативную консультацию медицинского советника, направления на инструментальные и узкоспециализированные обследования. Программа способствует повышению доступности медицинской помощи — на данный момент порядка 45% пациентов цифровой клиники проживают в регионах, где наблюдается определенный дефицит врачебного персонала, а удаленность клиник от некоторых населенных пунктов увеличивает срок получения медпомощи. Цифровая клиника позволяет
"Сейчас многие понимают, что ДМС — это не просто инструмент повышения лояльности кадров, но и способ улучшить их производительность. Сохранение качества жизни и поддержка здоровья сотрудников должны быть встроены в рабочий процесс. Мышление, направленное на здоровый образ жизни, формируется как раз за счет программ благополучия коллектива, сервисов психологической помощи. Эти современные инструменты позволяют предотвратить заболевание, и в конечном счете способствуют сокращению количества дней, проведенных на больничном. Ключевая задача — как наша, так и государства в целом — сократить срок постановки верного диагноза, лечения и выхода сотрудника на работу", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.