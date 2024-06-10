Ольга Сорокина рассказала на ПМЭФ о возможностях страховой медицины и роли ДМС в повышении привлекательности работодателя

Интерес к сегменту страховой медицины растет. Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК, в ходе своего выступления на секции РБК в рамках ПМЭФ "Курс на здоровье: корпоративные и социальные инициативы российских компаний" рассказала о роли цифровой клиники, важности превенции для сохранения здоровья сотрудников и причинах, по которым работодатели заинтересованы в ДМС.

По данным Страхового Дома ВСК, каждый четвертый россиянин при поиске работы с большей вероятностью предпочтет вакансию с меньшей зарплатой, но с полисом ДМС. В то же время пока уровень проникновения корпоративного медстрахования в России пока находится на недостаточно высоком уровне — на сегодня только примерно каждое шестое предприятие в России имеет договор ДМС. Но динамика рынка позитивна — по оценкам Банка России, объем сборов по ДМС в 2023 году увеличился почти на 19%.

ДМС позволяет не только оперативно обеспечить доступность медицинской помощи и вылечить заболевание, но и сократить (в среднем на 18%) длительность больничного, снизить на 15-18% периоды отсутствия на рабочем месте из-за визита к врачу. Страховщики постоянно совершенствуют медицинские программы, внедряют сопутствующие сервисы и well-being решения (программы благополучия), которые снижают вероятность возникновения заболеваний. Таким образом, страховая защита позволяет сократить прямые издержки работодателей, связанные с простоями и вынужденным отсутствием сотрудника на рабочем месте. По оценкам ВОЗ, только ментальные расстройства сотрудников приносят компаниям убытки в размере 1 триллиона долларов из-за снижения продуктивности и влияния на уровень текучести кадров.

Пример снижения рисков, связанных со здоровьем сотрудников, для компании-работодателя — корпоративная программа "Светофор здоровья" Страхового Дома ВСК. Она включает в себя составление паспорта здоровья коллектива, доступ к цифровой клинике, плановые осмотры. ВСК разработал специальную программу поддержания здоровья сотрудников — еженедельные задания по самодиагностике, рекомендации по поддержанию ЗОЖ, мотивирующие онлайн -марафоны здорового питания и физической активности в игровом формате.

Одним из флагманских продуктов ВСК в рамках ДМС является Цифровая клиника, которая позволяет обращаться к врачу онлайн или очно, получать оперативную консультацию медицинского советника, направления на инструментальные и узкоспециализированные обследования. Программа способствует повышению доступности медицинской помощи — на данный момент порядка 45% пациентов цифровой клиники проживают в регионах, где наблюдается определенный дефицит врачебного персонала, а удаленность клиник от некоторых населенных пунктов увеличивает срок получения медпомощи. Цифровая клиника позволяет

"Сейчас многие понимают, что ДМС — это не просто инструмент повышения лояльности кадров, но и способ улучшить их производительность. Сохранение качества жизни и поддержка здоровья сотрудников должны быть встроены в рабочий процесс. Мышление, направленное на здоровый образ жизни, формируется как раз за счет программ благополучия коллектива, сервисов психологической помощи. Эти современные инструменты позволяют предотвратить заболевание, и в конечном счете способствуют сокращению количества дней, проведенных на больничном. Ключевая задача — как наша, так и государства в целом — сократить срок постановки верного диагноза, лечения и выхода сотрудника на работу", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.