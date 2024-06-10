С помощью нового онлайн-сервиса ФНС России можно получить копии учредительных документов

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УФНС России по Самарской области напоминает о работе нового электронного сервиса ФНС России "Предоставление копий учредительных документов". Для бизнеса это возможность минимизировать временные и финансовые затраты — без личного визита в налоговый орган, бесплатно и всего за несколько минут в режиме онлайн получить копии учредительных документов юридических лиц и внесенных в них изменений. Ранее учредительные документы можно было получить только при обращении в налоговые органы с запросом.

Фото: пресс-служба УФНС России по Самарской области