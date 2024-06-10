С помощью нового онлайн-сервиса ФНС России можно получить копии учредительных документов

УФНС России по Самарской области напоминает о работе нового электронного сервиса ФНС России "Предоставление копий учредительных документов". Для бизнеса это возможность минимизировать временные и финансовые затраты — без личного визита в налоговый орган, бесплатно и всего за несколько минут в режиме онлайн получить копии учредительных документов юридических лиц и внесенных в них изменений. Ранее учредительные документы можно было получить только при обращении в налоговые органы с запросом.
Сервис "Предоставление копий учредительных документов" поможет налогоплательщику:
- найти и посмотреть в отношении конкретного юридического лица список содержащихся в ЕГРЮЛ документов, которые можно получить в электронном виде;
- выбрать из предложенного списка документы для их получения в электронном виде;
- в случае когда юридическое лицо действует на основании типового устава, получить информацию о номере типового устава с возможностью скачать типовой устав;
- сэкономить время и деньги — не нужно посещать налоговое ведомство и оплачивать госпошлину;
- получить документы в удобное время — сервис доступен круглосуточно;
- быстро проверить контрагентов — доступ к документам открыт для всех заинтересованных лиц.
Для получения информации необходима авторизация через единый портал "Госуслуги". Результатом предоставленной услуги станут электронные копии запрашиваемых документов, заверенные усиленной квалифицированной подписью налогового органа, что подтверждает подлинность документов при их использовании.
В настоящее время сервис работает в тестовом режиме. Если запрашиваемые документы с помощью сервиса получить невозможно, то можно обратиться в регистрирующий орган по месту нахождения юридического лица для получения необходимых документов на бумаге в порядке, предусмотренном приказом Минфина России от 05.08.2019 № 121н.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”