Первым заместителем мэра Отрадного назначен Владимир Чихирев

Первым заместителем главы Отрадного назначен Владимир Чихирев. Официальное представление состоялось в понедельник, 10 июня, во время еженедельного совещания со службами, сообщает пресс-служба мэрии Отрадного.
До этого Чихирев работал заместителем главы Волжского района, в 2023 г. полгода находился в командировке в городе Снежное Донецкой Народной республики. Ранее был мэром городских округов Октябрьск и Кинель.
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У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули