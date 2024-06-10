Первым заместителем мэра Отрадного назначен Владимир Чихирев

Первым заместителем главы Отрадного назначен Владимир Чихирев. Официальное представление состоялось в понедельник, 10 июня, во время еженедельного совещания со службами, сообщает пресс-служба мэрии Отрадного.

До этого Чихирев работал заместителем главы Волжского района, в 2023 г. полгода находился в командировке в городе Снежное Донецкой Народной республики. Ранее был мэром городских округов Октябрьск и Кинель.