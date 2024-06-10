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Муниципалитеты Власть и политика

Мэр Отрадного Александр Мецкер ушел в отставку

ОТРАДНЫЙ. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 10 июня, глава Отрадного Александр Мецкер покинул руководящий пост по собственному желанию.

Об этом чиновник заявил на своей странице в соцсети. Мецкер поблагодарил свою команду и жителей города, с которыми было проделано много работы. 

"Девиз "Мы вместе" для меня приобрел особый смысл. Самыми лучшими решениями считаю те, которые мы с вами приняли вместе! Мы постоянно открыто на встречах обсуждали самые сложные и проблемные вопросы и темы, искали варианты их решения с учетом анализа ситуаций. Спасибо вам большое за участие, помощь и поддержку!

Ценю и благодарю каждого, кто был рядом в период моего руководства Отрадным! Спасибо моей команде за достойный труд, а депутатскому корпусу — за понимание и содействие в начинаниях!

Еще на инаугурации я говорил, что многим обязан городу и его жителям. Благодарность накладывала двойную ответственность за благополучие, а ваша поддержка воодушевляла упорнее трудиться, чтобы оправдать ожидания, а также доверие, оказанное областным правительством! Нам многое удалось сделать сообща. Не буду сейчас говорить об этом и повторять информацию из ежегодного отчета о проделанной работе. Кто был рядом и помогал, те все знают и помнят!", - написал экс-мэр.

"Я обратился к врио губернатора Вячеславу Андреевичу Федорищеву с просьбой освободить меня от должности главы Отрадного. Вячеслав Андреевич согласовал просьбу. Депутаты городской Думы удовлетворили мое заявление. Впереди проведение установленных законодательством процедур, после чего муниципалитет продолжит развитие с новым руководителем", - отметил Мецкер. 

В понедельник на должность заместителя мэра Отрадного был назначен Владимир Чихирев. 

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