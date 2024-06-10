12 июня из-за "Сам.Феста" в Самаре ограничат движение транспорта

В среду, 12 июня, в связи с проведением фестиваля авторской музыки "Сам.Фест" с 8:00 до 22:00 будет ограничено движение транспорта по ул. Молодогвардейской на участке от ул. Полевой до ул. Маяковского.

Также на этом участке с 18:00 11 июня до 22:00 12 июня будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 8:00 до 22:00 12 июня автобусы маршрута № 24 проследуют по скорректированной схеме.