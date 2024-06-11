На самарских пляжах начали работать 14 спасательных постов

В понедельник, 10 июня, на самарских пляжах стартовала работа спасательных постов, сообщает пресс-служба мэрии города.

Этим летом на городских пляжах работают 14 спасательных постов, каждый день на берегу акватории дежурят 44 спасателя. Они оснащены всем необходимым специальным оборудованием и имуществом.

Места расположения официальных городских пляжей в этом году традиционны:

I очередь набережной реки Волга (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской)

II очередь набережной реки Волга (от ул. Маяковского до дамбы в районе КИНАП);

IV очередь набережной реки Волга (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага); в районе Загородного парка; под спуском по ул. Советской Армии; в районе Барбошиной поляны;

пляж в районе санатория "Можайский";

пляж Красноглинского района.

Пляж в районе Фестивальной поляны (пр. Мастрюково) доступен только во время проведения молодежного форума "iВолга".

Также на I очереди набережной (в районе Некрасовского спуска) и на территории пляжа II очереди набережной (в районе Полевого спуска) будут функционировать два специализированных пляжа — зоны рекреации "Доступный пляж". Зоны оборудованы всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных граждан.

Время работы спасательных постов на городских пляжах: