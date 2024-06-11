Ремонт ул. Елизарова в Самаре планируют завершить до конца июня

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В Кировском районе Самары до конца июня планируют завершить ремонт ул. Елизарова на участке от ул. Победы до пр. Металлургов, сообщает пресс-служба мэрии города. Здесь выполняют комплексные работы.