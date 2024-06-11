На ул. Алма-Атинской обновят дорожное покрытие

В Кировском районе Самары приводят в нормативное состояние ул. Алма-Атинскую от ул. Олимпийской до Республиканской, 106, сообщает пресс-служба городской администрации.

Рабочие приступили к фрезерованию изношенного покрытия проезжей части. На эти работы уйдет ориентировочно четыре ночных смены. К выходным текущей недели подрядная организация планирует обновить люки смотровых колодцев, крышки которых будут антивандальными и антишумовыми. Люки поднимут на проектную высоту, после чего уложат верхний слой покрытия автодороги.

Ранее, в весенний период, на четырех перекрестках ремонтируемого участка литым асфальтобетоном привели в порядок трамвайное межпутье, в дальнейшем межрельсовое пространство обновят еще на двух перекрестках.

Кроме того, согласно муниципальному контракту обновят тротуар по четной стороне ул. Алма-Атинской.