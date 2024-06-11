Четверть возмещения по договорам страхования строений в России в первом квартале выплатил "Росгосстрах"

В первом квартале этого года "Росгосстрах" остается безоговорочным лидером по страховым выплатам за ущерб, причиненный домам, коттеджам, дачам и другим строениям, принадлежащим гражданам нашей страны, вновь заняв первую строчку в рейтинге страховщиков по этому показателю. Об этом свидетельствует обнародованные 6 июня Банком России статистические данные страхового рынка за январь–март 2024 года.
За три первых месяца выплаты "Росгосстраха" составили более 418,1 млн рублей — на 10% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Это самый большой показатель среди российских страховых компаний — четверть в общем объеме выплат всего страхового рынка в этом сегменте. Выплаты ближайшего конкурента за строения меньше на 37%.
В общем количестве обращений в "Росгосстрах" доля владельцев домов в среднем в 2,5 раза превышает количество обращений владельцев квартир. Самые крупные выплаты из-за пожаров: в общем объеме на них приходится порядка 75%. Самые распространенные случаи — ущерб строениям из-за природных явлений: стихийных бедствий, сильного ветра, града: с природными катаклизмами связаны около 60% заявлений по ущербу строениям. В этом году на росте числа обращений из-за непогоды сказались еще и обильные снегопады — чаще всех из-за поврежденных снегом строений обращались клиенты компании из Республики Татарстан, Брянской области и Подмосковья.
"В среднем по России уровень проникновения в страховании строений в последние годы сильно не менялся, оставаясь в пределах 25-30% — страхование пока не входит в число самых насущных потребностей россиян, — говорит член Правления ПАО СК "Росгосстрах" Юлия Шабанова. — В то же время мы отмечаем, что растут суммы, на которые граждане страхуют свое жилье. На наш взгляд, это свидетельствует о том, что собственники недвижимости проявляют все большую заинтересованность в формировании полноценной страховой защиты своего жилья и имущества, учитывающую в полной мере специфику страхуемых объектов и позволяющую полностью возмещать ущерб в различных непредвиденных ситуациях. Во многом этот показатель зависит от социально-экономической ситуации в регионе и уровня доходов его населения, а также от той просветительской работы, которую проводят в том числе и страховые агенты нашей компании. Мы видим четкую корреляцию между сборами по страхованию ИФЛ на душу населения в регионах с численностью работающей там агентской сети нашей компании. Благодаря эффективной работе госстраховцев и продуманной линейке продуктов страхования ИФЛ с оптимальным покрытием и минимальным количеством исключений, в "Росгосстрахе" достаточно высокий уровень пролонгации договоров — он у нас в среднем составляет 86-87% — и самые большие страховые выплаты клиентам".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.