16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ: продление срока софинансирования увеличивает привлекательность ПДС НОВИКОМ подписал соглашения на 43 млрд рублей на ПМЭФ-2024 ВТБ готов выдавать расширенную "семейную" ипотеку ВТБ рассказал, как определить, что клиент пришел за кредитом по наводке мошенников ПСБ и ДОМ.РФ договорились о выпуске ипотечных ценных бумаг на сумму до 100 млрд рублей

Банки Финансы

ВТБ: продление срока софинансирования увеличивает привлекательность ПДС

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Продление срока государственного софинансирования до 10 лет существенно расширяет сегмент клиентов, для которых программа долгосрочных сбережений (ПДС) становится экономически привлекательной для инвестирования вдолгую. Такое мнение высказал заместитель председателя правления банка ВТБ Георгий Горшков в рамках ПМЭФ-2024.

"Донастройка программы существенно увеличит доходность для наиболее экономически активного сегмента — людей 40-45 лет. Например, россиянин в возрасте 45 лет с доходом до 80 тыс. рублей в месяц при ежемесячных взносах в 3000 рублей за 15 лет действия программы сформирует 2,3 млн рублей с учетом софинансирования, перечисления налогового вычета на счет ПДС и потенциального инвестиционного дохода. Со стороны государства за это время будет перечислено на счет участника программы 360 тыс. рублей", — отметил Георгий Горшков.

Он также подчеркнул, что софинансирование со стороны работодателя также повысит привлекательность ПДС. "В результате в России будет сформирована полноценная трехуровневая пенсионная система, состоящая из трех компонентов: государственной пенсии, личной накопительной компоненты (ПДС) и негосударственной пенсии (в рамках личных и корпоративных пенсионных программ), что в конечном итоге существенно повысит социальную защищённость людей", — сказал он.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30