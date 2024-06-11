ВТБ: продление срока софинансирования увеличивает привлекательность ПДС

Продление срока государственного софинансирования до 10 лет существенно расширяет сегмент клиентов, для которых программа долгосрочных сбережений (ПДС) становится экономически привлекательной для инвестирования вдолгую. Такое мнение высказал заместитель председателя правления банка ВТБ Георгий Горшков в рамках ПМЭФ-2024.

"Донастройка программы существенно увеличит доходность для наиболее экономически активного сегмента — людей 40-45 лет. Например, россиянин в возрасте 45 лет с доходом до 80 тыс. рублей в месяц при ежемесячных взносах в 3000 рублей за 15 лет действия программы сформирует 2,3 млн рублей с учетом софинансирования, перечисления налогового вычета на счет ПДС и потенциального инвестиционного дохода. Со стороны государства за это время будет перечислено на счет участника программы 360 тыс. рублей", — отметил Георгий Горшков.

Он также подчеркнул, что софинансирование со стороны работодателя также повысит привлекательность ПДС. "В результате в России будет сформирована полноценная трехуровневая пенсионная система, состоящая из трех компонентов: государственной пенсии, личной накопительной компоненты (ПДС) и негосударственной пенсии (в рамках личных и корпоративных пенсионных программ), что в конечном итоге существенно повысит социальную защищённость людей", — сказал он.