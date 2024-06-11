16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 130 бизнес-встреч и новые партнерства: Страховой Дом ВСК подводит итоги ПМЭФ 2024 Четверть возмещения по договорам страхования строений в России в первом квартале выплатил "Росгосстрах" Ольга Сорокина рассказала на ПМЭФ о возможностях страховой медицины и роли ДМС в повышении привлекательности работодателя Более 2 миллиардов по ОСАГО: "Ингосстрах" рассказал о выплатах по автострахованию за вторую половину мая Ольга Сорокина на ПМЭФ рассказала о подходе к регулированию искусственного интеллекта и его внедрении в страховой отрасли

Страхование Финансы

Более 130 бизнес-встреч и новые партнерства: Страховой Дом ВСК подводит итоги ПМЭФ 2024

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

8 июня завершилось крупнейшее деловое событие России — ПМЭФ 2024. Страховой Дом ВСК стал активным участником мероприятия — топ-менеджеры компании рассказали в рамках сессий и дискуссий форума о цифровой трансформации страховой отрасли, новых решениях для медицинского страхования. А на стенде компании, который смогли увидеть свыше 25 тыс. гостей, были представлены преимущества собственной экосистемы сервисно-страховых решений ВСК.

Страховой Дом ВСК в рамках ПМЭФ-2024 представил гостям форума собственную экосистему сервисно-страховых решений. Она состоит из четырех ключевых направлений -авто, дом, медицина и бизнес. В рамках экспозиции у гостей была возможность получить аналитику управления рисками своего бизнеса — предложение оптимальных вариантов страхования, инструментов для анализа и мониторинга рисков, помощь в разработке и внедрении стратегии по управлению данными рисками, план рекомендаций по обучению персонала, а также по юридическому сопровождению бизнеса.

В деловой программе ПМЭФ Ольга Сорокина, поделилась кейсами применения ИИ в финансовой отрасли, рассказала о подходе к законодательному регулированию искусственного интеллекта, основных барьерах и драйверах применения технологий в страховании. Роман Фролов, член совета директоров Страхового Дома ВСК поделился эффективными страховыми инструментами для МСП, ключевыми кейсами компании для данного сегмента. Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК рассказал об основных трендах на рынке ДМС, а также об экономическом эффекте добровольного страхования сотрудников для бизнеса.

Кроме того, на полях форума ВСК было подписано 12 соглашений о стратегическом сотрудничестве, в рамках которых компания совместно с партнерами будет заниматься разработкой новых страховых продуктов, а также реализацией мероприятий для развития российских регионов. В целом, топ-менеджеры компании провели свыше 130 бизнес-встреч в рамках ПМЭФ.

"ПМЭФ — это ключевая деловая площадка для диалога бизнеса и государства. На полях форума мы смогли обменяться опытом с коллегами по рынку, рассказать о своих достижениях, узнать о прорывах в области технологий, бизнеса. ВСК — это крупнейший российский страховщик, один из лидеров цифровой трансформации финансовой отрасли. Поэтому нам есть, чем поделиться с другими компаниями. Также в ходе форума мы получили возможность заключить новые партнерства. Для нас важно находить новые точки роста, и подобные мероприятия способствуют развитию компании", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30