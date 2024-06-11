Более 130 бизнес-встреч и новые партнерства: Страховой Дом ВСК подводит итоги ПМЭФ 2024

8 июня завершилось крупнейшее деловое событие России — ПМЭФ 2024. Страховой Дом ВСК стал активным участником мероприятия — топ-менеджеры компании рассказали в рамках сессий и дискуссий форума о цифровой трансформации страховой отрасли, новых решениях для медицинского страхования. А на стенде компании, который смогли увидеть свыше 25 тыс. гостей, были представлены преимущества собственной экосистемы сервисно-страховых решений ВСК.

Страховой Дом ВСК в рамках ПМЭФ-2024 представил гостям форума собственную экосистему сервисно-страховых решений. Она состоит из четырех ключевых направлений -авто, дом, медицина и бизнес. В рамках экспозиции у гостей была возможность получить аналитику управления рисками своего бизнеса — предложение оптимальных вариантов страхования, инструментов для анализа и мониторинга рисков, помощь в разработке и внедрении стратегии по управлению данными рисками, план рекомендаций по обучению персонала, а также по юридическому сопровождению бизнеса.

В деловой программе ПМЭФ Ольга Сорокина, поделилась кейсами применения ИИ в финансовой отрасли, рассказала о подходе к законодательному регулированию искусственного интеллекта, основных барьерах и драйверах применения технологий в страховании. Роман Фролов, член совета директоров Страхового Дома ВСК поделился эффективными страховыми инструментами для МСП, ключевыми кейсами компании для данного сегмента. Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК рассказал об основных трендах на рынке ДМС, а также об экономическом эффекте добровольного страхования сотрудников для бизнеса.

Кроме того, на полях форума ВСК было подписано 12 соглашений о стратегическом сотрудничестве, в рамках которых компания совместно с партнерами будет заниматься разработкой новых страховых продуктов, а также реализацией мероприятий для развития российских регионов. В целом, топ-менеджеры компании провели свыше 130 бизнес-встреч в рамках ПМЭФ.

"ПМЭФ — это ключевая деловая площадка для диалога бизнеса и государства. На полях форума мы смогли обменяться опытом с коллегами по рынку, рассказать о своих достижениях, узнать о прорывах в области технологий, бизнеса. ВСК — это крупнейший российский страховщик, один из лидеров цифровой трансформации финансовой отрасли. Поэтому нам есть, чем поделиться с другими компаниями. Также в ходе форума мы получили возможность заключить новые партнерства. Для нас важно находить новые точки роста, и подобные мероприятия способствуют развитию компании", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.