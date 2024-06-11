Школьники Самарской области могут поучаствовать в патриотическом флешмобе "Песни о родной стране"

С 12 по 30 июня 2024 г. в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для школьников" пройдет Всероссийский флешмоб "Песни о родной стране", направленный на патриотическое воспитание молодых людей.

Школьники со всех уголков России смогут принять участие в песенном флешмобе, посвященном одному из главных государственных праздников в стране — символу национального единения.

Для этого молодые люди должны записать видеоролик с исполнением одной из песен о России и сделать публикацию этого выступления в своих личных кабинетах на портале Культурадляшкольников.РФ с предоставлением ссылки на Яндекс.диск.

Миссия песенного флешмоба — объединить молодежь страны, дать ей возможность заявить о себе и своем отношении к нашей Родине. Приветствуются массовые работы с большим количеством участников.

По итогам акции члены жюри выберут 50 работ-победителей, которые будут опубликованы на портале Культурадляшкольников.РФ.

Сплотить молодое поколение, дать стимул к познанию уникальной и многогранной культуры нашей страны, помочь талантливым ребятам найти свое призвание — вот приоритетные задачи межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для школьников". Его организаторами являются Минкультуры России и Минпросвещения России, Центр культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российский фонд культуры.