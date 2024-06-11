Исполнять обязанности главы Отрадного будет Владимир Чихирев

Исполняющим обязанности главы Отрадного стал Владимир Чихирев, сообщается на сайте мэрии города.
Напомним, накануне прежний мэр Отрадного Александр Мецкер ушел в отставку по собственному желанию, а Владимир Чихирев получил должность заместителя мэра.
Владимир Чихирев родился 27 октября 1966 г. в совхозе Пугачевский Пугачевского района Саратовской области. В 1991 г. с отличием окончил Самарский архитектурно-строительный институт. Свой трудовой путь начинал начальником инспекции в отделе архитектуры и градостроительства Кинельского горисполкома.
Владимир Александрович занимал пост заместителя главы Волжского района, был главой городских округов Октябрьск и Кинель. В 2023 г. полгода находился в командировке в городе Снежное Донецкой Народной республики.
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У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули