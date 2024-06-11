Исполнять обязанности главы Отрадного будет Владимир Чихирев

Исполняющим обязанности главы Отрадного стал Владимир Чихирев, сообщается на сайте мэрии города.

Напомним, накануне прежний мэр Отрадного Александр Мецкер ушел в отставку по собственному желанию, а Владимир Чихирев получил должность заместителя мэра.

Владимир Чихирев родился 27 октября 1966 г. в совхозе Пугачевский Пугачевского района Саратовской области. В 1991 г. с отличием окончил Самарский архитектурно-строительный институт. Свой трудовой путь начинал начальником инспекции в отделе архитектуры и градостроительства Кинельского горисполкома.

Владимир Александрович занимал пост заместителя главы Волжского района, был главой городских округов Октябрьск и Кинель. В 2023 г. полгода находился в командировке в городе Снежное Донецкой Народной республики.