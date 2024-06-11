Студенты ТГУ разработали новые автомобили

Два новых болида спроектировала и собрала студенческая инженерно-спортивная команда Тольяттинского госуниверситета Togliatti Racing Team (TRT ТГУ). Их готовятся выставить на международных соревнованиях "Формула Студент" 27–28 июля на автодроме "Игора Драйв" в Санкт-Петербурге.
Состязания состоятся в рамках GARAGE FEST — фестиваля, который объединяет музыку и автомобильный спорт. Участники проекта "Формула Студент" выставляют две категории автомобилей — с ДВС и электрической силовой установкой. В предстоящих соревнованиях молодых инженеров примут участие 25 команд вузов из России, Казахстана, Индии, Кыргызстана и Турции.
Согласно регламенту, каждый год команда-участник должна разрабатывать и собирать новые машины. Это даёт возможность молодым инженерам искать и применять в работе свежие технические решения, направленные на повышение надёжности и эффективности болида. Поэтому каждый новый болид, как правило, кардинально отличается от своего предшественника.
Сейчас в центре машиностроения ТГУ завершают подготовку к соревнованиям двух новых машин — электрический (Electro Black Scorpion) и с бензиновым двигателем (Pink Scorpion G5).
"В электрическом болиде мы применяем ту же самую силовую установку, что и в прошлом году, но с существенной модернизацией системы управления. У нас совершенно новый интерфейс пилота, он более энергоэффективный и надежный, — рассказал заведующий кафедрой "Проектирование и эксплуатация автомобилей" института машиностроения ТГУ Александр Бобровский. — Главное отличие рамы — передняя часть находится практически на 30 мм ниже — это для того, чтобы проходить по регламенту. Впервые мы используем аэродинамический обвес — это должно дать преимущество в динамике, а также дополнительные баллы в дисциплине по защите конструкции Design report".
Впервые в истории команды инженеры Togliatti Racing Team применили на своём электрокаре диффузор днища — так называемое аэродно, монолитный элемент исполнения, обеспечивающий дополнительную прижимную силу автомобиля. Уже прошли первые испытания, на которых новый электрический "скорпион" показал себя как динамичный и довольно манёвренный автомобиль.
"Что касается бензинового болида Pink Scorpion G5, то здесь основное отличие от машины прошлого года — это подвеска. Мы её перекомпоновали, поэтому рама стала длиннее и чуть тяжелее, а её передняя часть находится теперь существенно ниже. Кроме того, впервые на наших машинах мы решили использовать малообъёмный двигатель. Это двигатель от мотоцикла КТМ с рабочим объёмом 370 кубических сантиметров. Помимо чисто финансовой выгоды, тому есть несколько причин. Этот мотор более ресурсный, в ходе работы демонстрирует меньшие вибрации, что повышает надёжность всего узла", — подчеркнул Александр Бобровский.
Он также отметил, что в этом году существенную помощь команде TRT ТГУ оказали спонсоры, в числе которых Правительство Самарской области.
"Благодаря этому мы смогли из очень дорогого авиационного алюминия изготовить плиты крепления двигателя и передние алюминиевые кулаки. Всё это снизило вес автомобиля и повысило его управляемость, — отметил Александр Бобровский. — Общая стоимость выполненных работ составила примерно четыреста тысяч рублей, и это очень здорово. Мы учимся на своих ошибках и рассчитываем, что наши новые машины будут такими же надежными, как и все предыдущие, созданные за последние пятнадцать лет".
Помимо технических характеристик студенты работают и над эстетикой создаваемых болидов. В этом году одну из машин было решено выполнить в розовом цвете.
"Ребята-инженеры обычно о таких вещах не особо задумываются, им и без того работы хватает, и тут на помощь приходит женский взгляд, — говорит автор идеи Екатерина Чижаткина, тим-лидер Togliatti Racing Team. — Все наши машины проектируются в соответствии с регламентом, и внешне, особенно для обывателя, который в инженерной части не сильно разбирается, выглядят похожими друг на друга. Поэтому мы стараемся каждый год придумать что-то новое в оформлении — новая надпись на заднем крыле, новый цвет рамы и обвеса и т. д. В этом году, выбирая цвет, решили пойти на своего рода эксперимент. Но, как мне кажется, получилось удачно за счёт контраста: брутальный и динамичный гоночный автомобиль в нежно-розовом цвете".
Команда Togliatti Racing Team — шестикратный победитель "Формула Студент Россия", единственная среди команд всех вузов страны. Она входит в престижный топ-200 мирового рейтинга Formula Student с лучшими результатами среди российских команд. Разработка новых болидов ведётся в передовой инженерной школе (ПИШ) "ГибридТех" ТГУ, созданной в рамках федерального проекта Минобрнауки РФ "Передовые инженерные школы". Он нацелен на подготовку высококвалифицированных инженеров нового поколения, способных обеспечить стране технологический суверенитет.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.