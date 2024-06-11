Студенты ТГУ разработали новые автомобили

Два новых болида спроектировала и собрала студенческая инженерно-спортивная команда Тольяттинского госуниверситета Togliatti Racing Team (TRT ТГУ). Их готовятся выставить на международных соревнованиях "Формула Студент" 27–28 июля на автодроме "Игора Драйв" в Санкт-Петербурге.

Состязания состоятся в рамках GARAGE FEST — фестиваля, который объединяет музыку и автомобильный спорт. Участники проекта "Формула Студент" выставляют две категории автомобилей — с ДВС и электрической силовой установкой. В предстоящих соревнованиях молодых инженеров примут участие 25 команд вузов из России, Казахстана, Индии, Кыргызстана и Турции.

Согласно регламенту, каждый год команда-участник должна разрабатывать и собирать новые машины. Это даёт возможность молодым инженерам искать и применять в работе свежие технические решения, направленные на повышение надёжности и эффективности болида. Поэтому каждый новый болид, как правило, кардинально отличается от своего предшественника.

Сейчас в центре машиностроения ТГУ завершают подготовку к соревнованиям двух новых машин — электрический (Electro Black Scorpion) и с бензиновым двигателем (Pink Scorpion G5).

"В электрическом болиде мы применяем ту же самую силовую установку, что и в прошлом году, но с существенной модернизацией системы управления. У нас совершенно новый интерфейс пилота, он более энергоэффективный и надежный, — рассказал заведующий кафедрой "Проектирование и эксплуатация автомобилей" института машиностроения ТГУ Александр Бобровский. — Главное отличие рамы — передняя часть находится практически на 30 мм ниже — это для того, чтобы проходить по регламенту. Впервые мы используем аэродинамический обвес — это должно дать преимущество в динамике, а также дополнительные баллы в дисциплине по защите конструкции Design report".

Впервые в истории команды инженеры Togliatti Racing Team применили на своём электрокаре диффузор днища — так называемое аэродно, монолитный элемент исполнения, обеспечивающий дополнительную прижимную силу автомобиля. Уже прошли первые испытания, на которых новый электрический "скорпион" показал себя как динамичный и довольно манёвренный автомобиль.

"Что касается бензинового болида Pink Scorpion G5, то здесь основное отличие от машины прошлого года — это подвеска. Мы её перекомпоновали, поэтому рама стала длиннее и чуть тяжелее, а её передняя часть находится теперь существенно ниже. Кроме того, впервые на наших машинах мы решили использовать малообъёмный двигатель. Это двигатель от мотоцикла КТМ с рабочим объёмом 370 кубических сантиметров. Помимо чисто финансовой выгоды, тому есть несколько причин. Этот мотор более ресурсный, в ходе работы демонстрирует меньшие вибрации, что повышает надёжность всего узла", — подчеркнул Александр Бобровский.

Он также отметил, что в этом году существенную помощь команде TRT ТГУ оказали спонсоры, в числе которых Правительство Самарской области.

"Благодаря этому мы смогли из очень дорогого авиационного алюминия изготовить плиты крепления двигателя и передние алюминиевые кулаки. Всё это снизило вес автомобиля и повысило его управляемость, — отметил Александр Бобровский. — Общая стоимость выполненных работ составила примерно четыреста тысяч рублей, и это очень здорово. Мы учимся на своих ошибках и рассчитываем, что наши новые машины будут такими же надежными, как и все предыдущие, созданные за последние пятнадцать лет".

Помимо технических характеристик студенты работают и над эстетикой создаваемых болидов. В этом году одну из машин было решено выполнить в розовом цвете.

"Ребята-инженеры обычно о таких вещах не особо задумываются, им и без того работы хватает, и тут на помощь приходит женский взгляд, — говорит автор идеи Екатерина Чижаткина, тим-лидер Togliatti Racing Team. — Все наши машины проектируются в соответствии с регламентом, и внешне, особенно для обывателя, который в инженерной части не сильно разбирается, выглядят похожими друг на друга. Поэтому мы стараемся каждый год придумать что-то новое в оформлении — новая надпись на заднем крыле, новый цвет рамы и обвеса и т. д. В этом году, выбирая цвет, решили пойти на своего рода эксперимент. Но, как мне кажется, получилось удачно за счёт контраста: брутальный и динамичный гоночный автомобиль в нежно-розовом цвете".

Команда Togliatti Racing Team — шестикратный победитель "Формула Студент Россия", единственная среди команд всех вузов страны. Она входит в престижный топ-200 мирового рейтинга Formula Student с лучшими результатами среди российских команд. Разработка новых болидов ведётся в передовой инженерной школе (ПИШ) "ГибридТех" ТГУ, созданной в рамках федерального проекта Минобрнауки РФ "Передовые инженерные школы". Он нацелен на подготовку высококвалифицированных инженеров нового поколения, способных обеспечить стране технологический суверенитет.