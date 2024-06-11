Инго Экосистема стала победителем национальной премии FinTech Awards Russia

Инго Экосистема от "Ингосстраха" второй год подряд получает престижную награду FinTech Awards Russia в номинации "Retail Banking FinTech Project of the Year".

"Есть такая известная фраза: стабильность — признак мастерства. Приятно, что экспертное сообщество в этом году, как и в прошлом, высоко оценило наш подход к работе с финтехом и продуктами финансового ритейла.

Мы стремимся к лидерству во всех аспектах нашей деятельности. Очевидно, что современная экосистема немыслима без инновационной составляющей, поэтому совместно с Ингосстрах Банком и партнерами мы последовательно внедряем финансовые технологии в наш комплекс услуг.

То, что за год количество клиентов Инго Экосистемы выросло более чем на 50%, свидетельствует, что наши пользователи позитивно оценивают те изменения и нововведения, которые мы им предлагаем", — комментирует начальник управления развития экосистемы — Вице-президент по партнерским программам "Ингосстраха" Екатерина Снигирь.

FinTech Awards Russia — национальная премия для продуктов и кейсов в области автоматизации для финансового и страхового секторов. Она основана в 2022 году международным технологическим сообществом Spectrum350 при поддержке системообразующих банков России.

Премия направлена на выявление и поддержку технологических компаний, разрабатывающих инновационные решения для финансового и страхового секторов, а также банков, активно внедряющих такие продукты.