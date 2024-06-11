Инго Экосистема стала победителем национальной премии FinTech Awards Russia

Инго Экосистема от "Ингосстраха" второй год подряд получает престижную награду FinTech Awards Russia в номинации "Retail Banking FinTech Project of the Year".
"Есть такая известная фраза: стабильность — признак мастерства. Приятно, что экспертное сообщество в этом году, как и в прошлом, высоко оценило наш подход к работе с финтехом и продуктами финансового ритейла.
Мы стремимся к лидерству во всех аспектах нашей деятельности. Очевидно, что современная экосистема немыслима без инновационной составляющей, поэтому совместно с Ингосстрах Банком и партнерами мы последовательно внедряем финансовые технологии в наш комплекс услуг.
То, что за год количество клиентов Инго Экосистемы выросло более чем на 50%, свидетельствует, что наши пользователи позитивно оценивают те изменения и нововведения, которые мы им предлагаем", — комментирует начальник управления развития экосистемы — Вице-президент по партнерским программам "Ингосстраха" Екатерина Снигирь.
FinTech Awards Russia — национальная премия для продуктов и кейсов в области автоматизации для финансового и страхового секторов. Она основана в 2022 году международным технологическим сообществом Spectrum350 при поддержке системообразующих банков России.
Премия направлена на выявление и поддержку технологических компаний, разрабатывающих инновационные решения для финансового и страхового секторов, а также банков, активно внедряющих такие продукты.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.