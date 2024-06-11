"Роснефть" на ВДНХ презентует свои социальные проекты в Самарской области

"Роснефть" в своем павильоне на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума "Россия" 11–12 июня расскажет о значимых туристических, спортивных, образовательных, а также экологических проектах в Самарской области.

Самарская область — один из стратегических регионов присутствия Компании. "Роснефть" представлена в регионе мощным производственным комплексом полного цикла, включающим в себя научное и проектное сопровождение нефтедобычи, нефтегазодобычу, переработку нефти и газа, производство продукции нефтехимии, масел, присадок и катализаторов, а также розничную сеть АЗС "Роснефть", включающую 77 заправочных станций.

В рамках дней региона "Роснефть" совместно с Министерством туризма Самарской области представит народный туристический маршрут "Жигулёвские выходные". Маршрут познакомит туристов с живописными местами, историческими и культурными достопримечательностями региона, такими как старинное село Ширяево, где Илья Репин писал эскизы к картине "Бурлаки на Волге", замок на берегу Жигулёвского моря и музей-усадьба Алексея Толстого. В маршрут также включены уникальные памятники природы — национальный парк "Самарская Лука" и Жигулёвский заповедник, где, по преданиям, обитает добрая волшебница — Хозяйка Жигулевских гор.

Среди интересных мест для посещения также музей АВТОВАЗа в Тольятти и производственная площадка спортивного подразделения компании LADA Sport. "Роснефть" с 2015 года является титульным спонсором команды LADA Sport ROSNEFT. Благодаря такому сотрудничеству она стала ведущей в российских кольцевых гонках, а автомобильный рынок получил ряд инновационных продуктов, которые изначально создавались для гоночной команды.

В рамках тематических дней гости павильона смогут посетить научно-популярную лекцию о грантовой программе "Роснефти" по изучению и сохранению популяции орлана-белохвоста. Эта величественная хищная птица, занесённая в Красную книгу Самарской области и Международную Красную книгу, является символом природного богатства региона.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры "Роснефти". Дочерние предприятия Компании на постоянной основе реализуют различные программы, направленные на сохранение и восстановление природных ресурсов в регионах производственной деятельности.

Для детей предусмотрена увлекательная программа с познавательными викторинами о краснокнижном орлане, черном аисте, лебеде-шептуне, дрофе, зеленом дятле, евроазиатской рыси, белке-летяге и других обитающих в регионе животных. Интерактивный квиз о легендарных достопримечательностях Самары и области подарит детям не только знания, но и полезные брендированные призы за правильные ответы.

Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по росписи речной гальки и изготовлению экосумок, что станет отличным способом проявить творческие способности и внести вклад в экологическое воспитание.

Выставка фотографий уникальных памятников природы Самарской области и живописных волжских пейзажей позволит гостям насладиться красотой региона и вдохновиться его природными чудесами.

В кинозале павильона "Роснефти" состоится показ фильмов об уникальной природе волжского края и условиях обитания белохвостого орлана. Эти фильмы помогут лучше понять и оценить богатство и разнообразие флоры и фауны Самарской области.