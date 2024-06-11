Сбер совместно с администрацией Тольятти организовал дизайн-сессию по развитию туризма в регионе

Сбер совместно с администрацией городского округа Тольятти провел дизайн-сессию по развитию туристической отрасли. Представители органов власти, гостиничного бизнеса, индустрии развлечений и сферы услуг обсудили перспективы использования алгоритмов искусственного интеллекта (AI) в туристической сфере, ожидаемый эффект от применения больших данных и AI для бизнеса и региона.

Представители 2ГИС рассказали о цифровых туристических маршрутах, создании информационного сервиса маршрутизации, который позволяет пользователям быстрее ориентироваться и находить нужные локации на этапе знакомства с местом благодаря детальной визуализации локаций и модернизации геоаналитики городского округа Тольятти.

Заместитель главы Тольятти по финансам, экономике и развитию Григорий Гильгулин презентовал "Проект развития туристско-рекреационного кластера Тольятти-Жигулевск", в рамках которого поделился аналитическими данными по структуре туристического потока, представил портрет туриста, а также рассказал о стратегических приоритетах развития Тольятти и Жигулёвска, отметил ключевые эффекты от реализации потенциала Тольятти и Жигулёвска до 2030 года и анонсировал программу действий по развитию туристического кластера, которая включает в себя работу с местными органами власти и представителями гостиничного бизнеса, подготовку и защиту проекта перед руководством Самарской области.

"Сбер регулярно делится компетенциями, сформированными на основе многолетнего опыта. Сегодня мы имеем множество тех инновационных решений, которые могут прогнозировать и обрабатывать актуальные запросы туристов, совершенствовать сервис для гостей региона. В рамках дизайн-сессии, организованной при поддержке Администрации г. о. Тольятти, мы презентовали цифровые решения Сбера в сфере туризма, а также обсудили с органами власти и представителями туристической отрасли фокусные направления развития, которые позволят вывести туризм в Тольятти на новый уровень", — отметил региональный директор Самарского отделения Сбербанка Дмитрий Полулех.

"Территория Тольятти и Жигулёвска действительно уникальна. Жигулёвские горы подарили нам визуальный ландшафт, который отличает нас от других городов Поволжья. Конечно, мы имеем огромный нереализованный потенциал в сфере развития туризма и заинтересованы в том, чтобы люди приезжали в наш регион и увозили отсюда впечатления и память о нашей прекрасной земле и людях, которые здесь живут. Любая вещь, локация, которая так или иначе связывает нас с прошлым нашей страны, нашей истории, обязательно должна быть сохранена. В Тольятти и Жигулёвске множество таких мест, и наша задача — сохранить и сделать данный туристско-рекреационный кластер точкой притяжения туристов, местом, куда хочется возвращаться снова и снова", — прокомментировал глава городского округа Тольятти Николай Ренц.

Сбер является центром компетенций федерального проекта "Искусственный интеллект" и стороной соглашения с правительством российского Федерации о развитии высокотехнологичной отрасли "Искусственный интеллект". Банк активно участвует в реализации Национальной стратегии развития AI до 2030 года, способствуя цифровой трансформации регионов страны.