Фестиваль уличной культуры СберСпот: вход со скейтами и самокатами разрешен

В четырех российских городах пройдут фестивали для любителей скейтбордов, самокатов и bmx.

Выполнить различные трюки на скейтах, самокатах и bmx, принять участие в мастер-классах от амбассадоров, выиграть призы и подарки от партнёров Сбера и просто классно провести время — на фестивалях уличной культуры СберСпот молодёжь найдёт себе активность по душе.

Фестивали пройдут в июне — начале июля в четырёх российских городах: Нижний Новгород, Самара, Казань и Санкт-Петербург на территориях действующих скейтпарков. Для участия достаточно только желания.

Формат фестиваля не ограничивается только образовательными и развлекательными мероприятиями. В рамках проекта Сбер разработает и новые объекты на территории скейтпарков. Например, в Санкт-Петербурге будет построена новая фигура, восстановлена часть объектов, а в Казани возведут новую трибуну.

По итогам всех активностей будет снят фильм, где главными героями станут профессиональные райдеры, которые отправляются в путешествие на автодоме по городам России. Они посетят скейтпарки, примут участие в мероприятиях, где расскажут о себе, своём увлечении и его роли в жизни, познакомят зрителей с историей скейтбординга и bmx в России и бывшем СССР.

Первый фестиваль уличной культуры СберСпот пройдёт 15 июня в Нижнем Новгороде, в Самаре — 21 июня, в Казани — 29 июня, в Санкт-Петербурге — 6 июля.