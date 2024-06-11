Фестиваль уличной культуры СберСпот: вход со скейтами и самокатами разрешен

В четырех российских городах пройдут фестивали для любителей скейтбордов, самокатов и bmx.
Выполнить различные трюки на скейтах, самокатах и bmx, принять участие в мастер-классах от амбассадоров, выиграть призы и подарки от партнёров Сбера и просто классно провести время — на фестивалях уличной культуры СберСпот молодёжь найдёт себе активность по душе.
Фестивали пройдут в июне — начале июля в четырёх российских городах: Нижний Новгород, Самара, Казань и Санкт-Петербург на территориях действующих скейтпарков. Для участия достаточно только желания.
Формат фестиваля не ограничивается только образовательными и развлекательными мероприятиями. В рамках проекта Сбер разработает и новые объекты на территории скейтпарков. Например, в Санкт-Петербурге будет построена новая фигура, восстановлена часть объектов, а в Казани возведут новую трибуну.
По итогам всех активностей будет снят фильм, где главными героями станут профессиональные райдеры, которые отправляются в путешествие на автодоме по городам России. Они посетят скейтпарки, примут участие в мероприятиях, где расскажут о себе, своём увлечении и его роли в жизни, познакомят зрителей с историей скейтбординга и bmx в России и бывшем СССР.
Первый фестиваль уличной культуры СберСпот пройдёт 15 июня в Нижнем Новгороде, в Самаре — 21 июня, в Казани — 29 июня, в Санкт-Петербурге — 6 июля.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!