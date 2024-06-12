В Тольятти в ДТП погиб мотоциклист

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Во вторник, 11 июня, в Тольятти участником ДТП стал 30-летНий водитель мотоцикла Honda, ехавший в 22:55 по ул. 40 лет Победы. об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области