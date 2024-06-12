Самарастат: в Самарской области падает рождаемость

С января по март 2024 г. число родившихся в Самарской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 6,7%. В то же время число умерших увеличилось на 2,3%, превысив количество родившихся в двое. Об этом сообщает Самарастат.

Кроме того, по сравнению с январем–мартом 2023 года в первом квартале 2024 года число зарегистрированных браков уменьшилось 3,9%, число разводов сократилось на 4,1%.

"В целом по области на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 1163 распавшихся (в январе–марте 2023 года — 1165)", — отмечается в сообщении.