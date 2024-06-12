В Самаре ребенок выпал из окна на 5 этаже и разбился насмерть

В среду, 12 июня, в Самаре произошла трагедия на ул. Физкультурной, 123. Здесь насмерть разбился ребенок, выпав из окна пятого этажа. Об этом сообщает телеграм-канал "ЧП Самара".

"Выпал ребенок из окна 5 этажа, насмерть. Реанимацию ждали около часа", - отмечается в сообщении.