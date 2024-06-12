В Самаре ребенок выпал из окна на 5 этаже и разбился насмерть

В среду, 12 июня, в Самаре произошла трагедия на ул. Физкультурной, 123. Здесь насмерть разбился ребенок, выпав из окна пятого этажа. Об этом сообщает телеграм-канал "ЧП Самара".
"Выпал ребенок из окна 5 этажа, насмерть. Реанимацию ждали около часа", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...