В Самаре на ходу загорелся трамвай с пассажирами

В среду, 12 июня, в 11:30 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о загорании трамвая на ул. Антонова-Овсеенко, 46в в Советском районе города. Об этом сообщает пресс-служба управления.
"По прибытию к месту вызова установлено, что на месте вызова произошло загорание обшивки трамвая в движении, ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении.
В департаменте транспорта уточнили, что возгорание произошло на линии в районе улиц 22 Партсъезда/Вольской около 10:52.
"У трамвая, следовавшего по маршруту № 12, произошел излом пантографа, и возникло задымление в вагоне. После излома пантограф упал на крышу, произошло короткое замыкание, что и вызвало пожар. Водитель трамвая применил огнетушитель, которым был оснащен салон. Также на месте работала пожарная машина", - отметили в департаменте.
Трамвай отбуксировали в депо для ремонта. Движение на линии было восстановлено в 11:16.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...