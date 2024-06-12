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Происшествия

В Самаре на ходу загорелся трамвай с пассажирами

САМАРА. 12 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 июня, в 11:30 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о загорании трамвая на ул. Антонова-Овсеенко, 46в в Советском районе города. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Фото: скрин с видео

"По прибытию к месту вызова установлено, что на месте вызова произошло загорание обшивки трамвая в движении, ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

В департаменте транспорта уточнили, что возгорание произошло на линии в районе улиц 22 Партсъезда/Вольской около 10:52.

"У трамвая, следовавшего по маршруту № 12, произошел излом пантографа, и возникло задымление в вагоне. После излома пантограф упал на крышу, произошло короткое замыкание, что и вызвало пожар. Водитель трамвая применил огнетушитель, которым был оснащен салон. Также на месте работала пожарная машина", - отметили в департаменте.

Трамвай отбуксировали в депо для ремонта. Движение на линии было восстановлено в 11:16.

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