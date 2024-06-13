Самарские нефтяники вышли в финал корпоративных игр НК "Роснефть"

Команда "Самаранефтегаза" заняла первое общекомандное место на региональном этапе XIX Летних спортивных игр НК "Роснефть". Теперь самарским спортсменам предстоит подтвердить статус лучших в финале корпоративной спартакиады.
Отборочные состязания проходили в Краснодаре на стадионе "Динамо-Кубань". Это стало первым выездным стартом для команды "Самаранефтегаза" за все время участия в региональных корпоративных спартакиадах. Однако самарские спортсмены показали, что и на чужом поле можно побеждать.
В торжественном открытии летних игр приняли участие генеральный директор АО "НК "Роснефть" — "Кубаньнефтепродукт" Андрей Шульц и главный инспектор соревнований Валентин Самойлов.
"Летние игры — это, безусловно, значимое событие, которое объединяет сотрудников огромной компании в одно целое, задает вектор движения и мотивирует каждого из нас на получение высоких результатов!" — отметил Андрей Шульц.
Соперниками самарцев на региональном этапе стали семь команд из разных регионов страны: "НК "Роснефть-НТЦ", Саратовский НПЗ, "РН-Краснодарнефтегаз", "РН-Ванкор", "РН-Туапсинский НПЗ", "РН-Ростовнефтепродукт", "Тамбовнефтепродукт".
В первый же день сотрудники "Самаранефтегаза" одержали победы во всех командных видах спорта: волейбол, футбол и баскетбол.
Убедительно выступили теннисисты в личных зачетах. Так, Татьяна Ушенко одержала семь побед и стала первой среди восьми участниц. Алексей Севастьянов выиграл четыре игры и занял четвертое место. На следующий день в настольном теннисе среди смешанных пар (микст) они уверенно обошли всех соперников, не уступив ни одной партии. По результатам суммы мест в индивидуальных зачетах и миксте теннисисты заняли первое место в общекомандном зачете по настольному теннису, принеся в копилку команды 16 очков.
Большой вклад сделали спортсмены "Самаранефтегаза" и в легкоатлетической эстафете 4×100 (женщины) и 4×400 (мужчины). Они пришли к финишу первыми и принесли команде 32 очка. Быстрее всех в кроссе на 500 м стала Кристина Погожева. Динара Кузнецова по времени показала пятый результат среди 16 участниц. Среди мужчин в кроссе на 1000 м отличились Денис Маматов и Илья Киреев, которые встали на первую и третью ступень пьедестала, соответственно.
В соревнованиях по гиревому спорту в весовой категории до 90 кг никто не смог обойти Шамиля Шакирова из команды "Самаранефтегаза" — 225 подъемов и первое место. В категории свыше 90 кг лучший результат — 215 подъемов — у Евгения Пименова.
Силу интеллекта самарцы показали по итогам соревнований по шахматам: Оксана Родькина заняла второе место среди женщин, а Артем Ивахин стал шестым у мужчин. Их результат — четвертое общекомандное место и плюс 10 очков.
В турнире по бильярду "серебро" завоевал Александр Бакан, уступив в игре за первое место "Краснодарнефтегазу" с минимальным отрывом.
В последний день соревнований состоялись финальные игры в командных видах спорта. Самарские волейболисты со счетом 2:0 выиграли у команды "РН-Ванкора" и стали победителями турнира. Соперник из той же команды встретился с футболистами "Самаранефтегаза". Самарцы отправили в ворота противника пять безответных мячей и заняли первое место. На баскетбольной площадке "РН-Ванкор" всё же выиграл у "Самаранефтегаза", в итоге — в баскетболе второе место.
Завершали Летние игры соревнованиями по перетягиванию каната. В групповом этапе самарские канатчики выиграли две схватки из трех, но это не позволило им выйти в плей-офф. В схватках за пятое-восьмое место ребята "перетянули" всех и заняли пятое место.
"На исход схваток влияет много факторов, — говорит главный специалист отдела промышленной безопасности управления промышленной безопасности и охраны труда Евгений Желтов. — Например, соревнования проходят на беговой дорожке, где важно правильно выбрать обувь, подходящую под покрытие. На результат "работает" много условий: от стороны перетягивания каната, специальных средств для сухости ладоней (типа магнезии), от силы ног и корпуса каждого спортсмена и от командной работы в целом".
"В этом году в регламенте установлены более жесткие требования по весу участников перетягивания каната, что заставляет нас подходить более тщательно к тренировочному процессу и следить за собственным весом", — говорит Евгений Желтов.
А пока команда "Самарнефтегаза" готовится к новому испытанию — финалу корпоративных игр НК "Роснефть". За месяц до даты соревнований спортсмены переходят на усиленный режим тренировок.
Результаты регионального этапа Летних спортивных игр ПАО "НК "Роснефть":
I место — команда "Самаранефтегаза";
II место — "РН-Ванкор";
III — Саратовский НПЗ.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.