Самарские нефтяники вышли в финал корпоративных игр НК "Роснефть"

Команда "Самаранефтегаза" заняла первое общекомандное место на региональном этапе XIX Летних спортивных игр НК "Роснефть". Теперь самарским спортсменам предстоит подтвердить статус лучших в финале корпоративной спартакиады.

Отборочные состязания проходили в Краснодаре на стадионе "Динамо-Кубань". Это стало первым выездным стартом для команды "Самаранефтегаза" за все время участия в региональных корпоративных спартакиадах. Однако самарские спортсмены показали, что и на чужом поле можно побеждать.

В торжественном открытии летних игр приняли участие генеральный директор АО "НК "Роснефть" — "Кубаньнефтепродукт" Андрей Шульц и главный инспектор соревнований Валентин Самойлов.

"Летние игры — это, безусловно, значимое событие, которое объединяет сотрудников огромной компании в одно целое, задает вектор движения и мотивирует каждого из нас на получение высоких результатов!" — отметил Андрей Шульц.

Соперниками самарцев на региональном этапе стали семь команд из разных регионов страны: "НК "Роснефть-НТЦ", Саратовский НПЗ, "РН-Краснодарнефтегаз", "РН-Ванкор", "РН-Туапсинский НПЗ", "РН-Ростовнефтепродукт", "Тамбовнефтепродукт".

В первый же день сотрудники "Самаранефтегаза" одержали победы во всех командных видах спорта: волейбол, футбол и баскетбол.

Убедительно выступили теннисисты в личных зачетах. Так, Татьяна Ушенко одержала семь побед и стала первой среди восьми участниц. Алексей Севастьянов выиграл четыре игры и занял четвертое место. На следующий день в настольном теннисе среди смешанных пар (микст) они уверенно обошли всех соперников, не уступив ни одной партии. По результатам суммы мест в индивидуальных зачетах и миксте теннисисты заняли первое место в общекомандном зачете по настольному теннису, принеся в копилку команды 16 очков.

Большой вклад сделали спортсмены "Самаранефтегаза" и в легкоатлетической эстафете 4×100 (женщины) и 4×400 (мужчины). Они пришли к финишу первыми и принесли команде 32 очка. Быстрее всех в кроссе на 500 м стала Кристина Погожева. Динара Кузнецова по времени показала пятый результат среди 16 участниц. Среди мужчин в кроссе на 1000 м отличились Денис Маматов и Илья Киреев, которые встали на первую и третью ступень пьедестала, соответственно.

В соревнованиях по гиревому спорту в весовой категории до 90 кг никто не смог обойти Шамиля Шакирова из команды "Самаранефтегаза" — 225 подъемов и первое место. В категории свыше 90 кг лучший результат — 215 подъемов — у Евгения Пименова.

Силу интеллекта самарцы показали по итогам соревнований по шахматам: Оксана Родькина заняла второе место среди женщин, а Артем Ивахин стал шестым у мужчин. Их результат — четвертое общекомандное место и плюс 10 очков.

В турнире по бильярду "серебро" завоевал Александр Бакан, уступив в игре за первое место "Краснодарнефтегазу" с минимальным отрывом.

В последний день соревнований состоялись финальные игры в командных видах спорта. Самарские волейболисты со счетом 2:0 выиграли у команды "РН-Ванкора" и стали победителями турнира. Соперник из той же команды встретился с футболистами "Самаранефтегаза". Самарцы отправили в ворота противника пять безответных мячей и заняли первое место. На баскетбольной площадке "РН-Ванкор" всё же выиграл у "Самаранефтегаза", в итоге — в баскетболе второе место.

Завершали Летние игры соревнованиями по перетягиванию каната. В групповом этапе самарские канатчики выиграли две схватки из трех, но это не позволило им выйти в плей-офф. В схватках за пятое-восьмое место ребята "перетянули" всех и заняли пятое место.

"На исход схваток влияет много факторов, — говорит главный специалист отдела промышленной безопасности управления промышленной безопасности и охраны труда Евгений Желтов. — Например, соревнования проходят на беговой дорожке, где важно правильно выбрать обувь, подходящую под покрытие. На результат "работает" много условий: от стороны перетягивания каната, специальных средств для сухости ладоней (типа магнезии), от силы ног и корпуса каждого спортсмена и от командной работы в целом".

"В этом году в регламенте установлены более жесткие требования по весу участников перетягивания каната, что заставляет нас подходить более тщательно к тренировочному процессу и следить за собственным весом", — говорит Евгений Желтов.

А пока команда "Самарнефтегаза" готовится к новому испытанию — финалу корпоративных игр НК "Роснефть". За месяц до даты соревнований спортсмены переходят на усиленный режим тренировок.

Результаты регионального этапа Летних спортивных игр ПАО "НК "Роснефть":

I место — команда "Самаранефтегаза";

II место — "РН-Ванкор";

III — Саратовский НПЗ.