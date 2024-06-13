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Страхование Финансы

"Ингосстрах" определил аварийные улицы Самары

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На основе заявлений от своих клиентов "Ингосстрах" определил самые аварийные улицы Самары по итогам января-мая 2024 года и составил рейтинг автомобилей, которые чаще всего попадали в аварии в городе.

Данные компании показали, что за указанный период самыми аварийными улицами по долям заявленных ДТП по ОСАГО стали Московское шоссе (доля ДТП — 9,26%), проспект Кирова (5,06%), улица Ново-Садовая (4,08%), улица Стара-Загора (3,16%) и улица Советской Армии (3,05%). По каско наибольшая доля заявленных ДТП пришлась на Московское шоссе (доля ДТП — 11,21%), проспект Кирова (5,61%), Ново-Садовую улицу (4,67%), улицу Советской Армии (4,67%) и улицу Гагарина (3,74%).

По результатам исследования заявлений клиентов "Ингосстраха", в январе–мае 2024 года из-за ДТП в Самаре чаще всего обращались за возмещением по ОСАГО владельцы автомобилей таких марок, как LADA (доля ДТП — 17,10%), Kia (10,43%), Hyundai (7,57%), Toyota (7,15%) и Renault (5,96%). По каско в "Ингосстрах" чаще обращались владельцы Kia (доля ДТП — 13,08%), LADA (13,08%), Volkswagen (9,35%), Skoda (8,41%) и Haval (7,48%).

Также, согласно результатам "Ингосстраха", мужчины в Самаре за указанный период 2024 года попадали в ДТП чаще, чем женщины.

"Страхование автомобиля по каско — это спокойствие и уверенность водителя, ведь если страховой случай произойдет, полис поможет избежать серьезных финансовых потерь и сохранить авто в рабочем состоянии. "Ингосстрах", как многолетний лидер в страховании каско, предлагает несколько вариантов страхования, в том числе мини-каско в рассрочку, чтобы каждый автомобилист нашел полис, который подойдет именно ему", — отметила Наталья Лепина, директор филиала "Ингосстраха" в Самарской области.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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