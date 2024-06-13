В Самарской области увеличилось количество насильственных преступлений в отношении детей

На территории Самарской области в разы увеличилось количество преступлений, связанных с насильственными действиями и преступлениями против половой неприкосновенности в отношении детей. Чаще всего такие преступления совершаются близкими родственниками.

Такую тревожную тенденцию отметила в своем докладе за прошлый год уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева. Доклад был представлен на заседании комитета по законодательству, законности и правопорядку губернской думы в четверг, 13 июня.

К сожалению, негативные тенденции наблюдаются и в такой сфере, как рождаемость — в регионе она очень низкая. При этом увеличилось количество детей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями.

Но есть и позитивные моменты: в области снижается количество беременных несовершеннолетних, количество абортов среди них, а также снизилось количество отказов от новорожденных. Снижается количество детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

Ликвидированы очереди в дошкольные учреждения, хотя не все дети попадают в сады по месту жительства — над этим предстоит еще поработать.

Кроме того, снижается количество правонарушений среди несовершеннолетних и постановка их на учет, отметила омбудсмен.