В Самарской области увеличилось количество насильственных преступлений в отношении детей

На территории Самарской области в разы увеличилось количество преступлений, связанных с насильственными действиями и преступлениями против половой неприкосновенности в отношении детей. Чаще всего такие преступления совершаются близкими родственниками.
Такую тревожную тенденцию отметила в своем докладе за прошлый год уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева. Доклад был представлен на заседании комитета по законодательству, законности и правопорядку губернской думы в четверг, 13 июня.
К сожалению, негативные тенденции наблюдаются и в такой сфере, как рождаемость — в регионе она очень низкая. При этом увеличилось количество детей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями.
Но есть и позитивные моменты: в области снижается количество беременных несовершеннолетних, количество абортов среди них, а также снизилось количество отказов от новорожденных. Снижается количество детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.
Ликвидированы очереди в дошкольные учреждения, хотя не все дети попадают в сады по месту жительства — над этим предстоит еще поработать.
Кроме того, снижается количество правонарушений среди несовершеннолетних и постановка их на учет, отметила омбудсмен.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!