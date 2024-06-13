В Самарской области готовятся принять закон о пробации

В Самарской области готовят к принятию закон о пробации, направленный на социальную поддержку бывших осужденных. Об этом стало известно на заседании комитета по законодательству, законности и правопорядку губернской думы в четверг, 13 июня.

Региональный закон необходим для развития положений федерального закона о пробации, который начал действовать в России с 1 января 2024 года.

Закон способствует ресоциализации и социальной адаптации осужденных и лиц, освобожденных из учреждений ФСИН, а также отбывавших принудительные работы. Цель: коррекция социального поведения и предупреждение совершения ими новых преступлений.

Теперь регионы должны самостоятельно разработать программы, способствующие в том числе трудовой занятости этих лиц и предоставлению им различных социальных услуг. Закон предусматривает также экономическое стимулирование работодателей, трудоустраивающих осужденных и освобожденных из мест лишения свободы или принудительных работ.