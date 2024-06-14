Врач-рентгенолог Алексей Либерман: "Наша задача — чтобы пациент болел однократно"

Врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики клиники МЛЦ Алексей Либерман накануне Дня медицинского работника рассказал Волга Ньюс о том, каким должен быть настоящий врач, о специфике работы рентгенолога и какие исследования помогут в будущем предотвратить серьезные последствия для жизни и здоровья. Собеседник с медицинским стажем 37 лет также поведал о зарождении частной диагностики в Самаре и становлении МЛЦ, который в этом году отмечает 15-летие.

— Алексей Викторович, вы работаете с основания клиники МЛЦ в Самаре. Расскажите, как все начиналось. На тот момент это было единственное учреждение в своем роде, каким был спрос на услуги МЛЦ в первые годы?

— Клиника МЛЦ начала работать в 2008–2009 году, и ее появление не случайно: спрос на частную медицинскую помощь был колоссальный. Когда мы начинали работать, кроме диагностического центра на ул. Мяги, других частных медицинских диагностических центров в области не было.

Во время становления МЛЦ было крайне сложно. Докторам, которые начинали в нашем медицинском учреждении, большой поклон, потому что перейти из государственного учреждения в частное было непросто. Тех, кто ушел за мной и поверил в то, что все получится, было очень мало. В штатном расписании тогда числилось 27 человек. Для сравнения, сейчас в МЛЦ работает более 440 сотрудников. В начале оказывалось 1 — 3 помощи в день. Уже через три года — 10 тыс. посещений за год. Значит, направление было выбрано правильно. Сейчас клиники МЛЦ представляют собой федеральную сеть (10 филиалов в 4 городах России).

— Сегодня в Самаре услуга МРТ предлагается во многих медучреждениях. Почему вы остаетесь верны своему месту и почему, на ваш взгляд, пациент приходит и возвращается в МЛЦ?

— Смысл медицинской помощи и заключается в том, чтобы пациент болел однократно, а приходил многократно, чтобы медучреждение стало связующим звеном со здоровьем человека на постоянной основе. В МЛЦ длительное время работают ведущие специалисты по лучевой диагностике, неврологии, эндоскопии, реабилитации, травматологии и другим областям медицины. Если в одном месте оказывается комплексная услуга — диагностика, лечение и реабилитация, — это удобно. Такую медицинскую помощь можно оказывать как платно, так и по ДМС и ОМС. Есть пациенты, которые приезжают из других городов и областей специально на лучевые исследования, к конкретным специалистам, чтобы получить четкую диагностику. Врачи, которые работают на местах, не только в Самаре, доверяют этим исследованиям. У них нет сомнений по диагнозу и, естественно, в лечении будет результат.

— Сталкиваясь с необходимостью диагностики, специалисты нередко направляют пациента в определенное место. Почему так важно пройти обследование в конкретном месте у определенного специалиста?

— В Самаре находится примерно 12 МРТ-аппаратов (их количество постоянно меняется). А специалистов, которые работают длительное время, достаточно мало. Чтобы быть уверенным в своей области, необходимо проработать минимум 7–10 лет. Это касается специалистов и аппарата МРТ, и аппарата КТ, и даже рентгенографии. Поэтому клиницист старается направить к тому врачу, которому он доверяет, за кем не нужно перепроверять и иногда не обязательно читать. Бывает, что пациент возвращается в МЛЦ и признается, что доктор даже не посмотрел исследование, потому что доверяет врачу-диагносту так, что достаточно его заключения. Кроме того, врач-клиницист всегда смотрит клинику и то заключение, которое делал специалист-диагност. Если диагноз совпадает с заключением исследования, то, конечно, врачу проще работать и не надо перепроверять.

Важно также, чтобы все стандарты в области диагностики соблюдались: по проведению исследования, получению контраста пациентом, по качеству контрастов, их количеству.

Исследование МРТ можно делать и на 1,5-тесловом аппарате, и на 3-тесловом аппарате, на котором мы работаем больше двух лет (он установлен в филиале на ул. Авроры, 150/1). Для 3-теслового аппарата мы получили новое программное обеспечение, благодаря чему можно смотреть первичные и вторичные холестеатомы. Раньше, при отсутствии программы, были большие затруднения при постановке этого диагноза и в поиске патологии.

Аппараты МРТ помогают ортодонтам при лечении верхне-, нижнечелюстного сустава. Например, на 3-тесловом аппарате есть программа кино, которая помогает визуализировать динамику движения, общую патологию, которая сопровождается при вывихах диска челюстного сустава.

— Предположим, мне нужно сделать МРТ-исследование. Клиника предложит выбор аппарата? Или это зависит от предварительного диагноза?

— Я бы выделил три типа пациентов, которые к нам приходят. Первый — человек приходит по направлению, либо от какого-то специалиста. В этом случае понятно, какое исследование надо проходить. Второй тип пациентов обращается самотеком. В таком случае врач, либо обученный врачами специалист call-центра, определяет — какое необходимо пройти исследование. В затруднительных случаях соединяют с врачом, который работает на аппарате. Он удаленно может четко сориентировать — на каком аппарате можно смотреть определенный вид патологии.

В выборе аппарата МРТ определяющим будет жалоба пациента и что необходимо исследовать. Например, поясничный отдел позвоночника можно смотреть на любом аппарате, а вот спинной мозг, его оболочки и мелкие структуры — предпочтительно на 3-тесловом аппарате, где визуализация более четкая.

— 3-тесловый аппарат — это отечественная разработка или иностранная?

— В МЛЦ МРТ 3 тесла проводится на аппарате Philips Achieva. Отечественных аппаратов МРТ на сегодня в Самаре, насколько я знаю, пока нет. Появлялась информация о том, что в этом году запустят серийное производство 1,5-тесловых аппаратов в России, но пока эта идея находится в разработках. Также есть оборудование московского завода "Аз", но его ставят по системе ОМС. В Самарской области российского оборудования МРТ однозначно нет.

— Вы проходили обучение на новом 3-тесловом оборудовании, или оно для Вас не требуется?

— Обучение не требовалось, потому что методики мне знакомы. Приезжали аппликаторы, которые показывали специфику работы конкретного программного обеспечения. Но онлайн-обучение, которое обязан проходить каждый врач-специалист, присутствует ежедневно. Регулярно проводятся онлайн-вебинары по разным направлениям: гинекология, урология, брюшная полость, головной мозг, костно-суставная система и так далее. Чтобы быть современным специалистом, обучением необходимо заниматься ежедневно. Поэтому врач-рентгенолог обучается примерно 7-10 лет, чтобы быть самостоятельным специалистом в своей области. До этого рубежа ему очень сложно и совершается много ошибок. Ошибки в нашей области — это очень серьезно, заканчиваются не всегда хорошо.

— Какие исследования МРТ с определенной периодичностью вы советуете проходить любому человеку?

— Я бы рекомендовал в юношеском возрасте 14-16 лет пройти исследование головного мозга и сосудов. Чтобы понимать — нет ли какой-либо аномалии, которая в возрасте 20–25 лет "выстреливает" и человек может стать инвалидом. Есть аномалии, которые хорошо видны в юношеском возрасте.

Что касается зрелых людей, то пациентам, которые ведут активный образ жизни, рекомендовал бы исследовать шейный и поясничный отделы позвоночника. Людям старше 50 лет можно проходить исследование головного мозга, артерий и вен для того, чтобы понимать — нет ли дегенеративных процессов в головном мозге.

— 16 июня 2024 года — День медицинского работника. Вы работаете в окружении людей, которые посвятили себя благородному делу — лечить и спасать людей… Что значит, по-вашему, быть настоящим профессионалом в медицине — врачом, медсестрой? Можете ли Вы кого-то особенно выделить среди ваших коллег?

— У нас работают доктора, которые являются профессионалами своего дела: замглавного врача по диагностике Липатов Алексей Валентинович и ведущие врачи Лялин Олег Юрьевич, Ильичев Сергей Александрович, Бутаков Олег Валентинович, Затулин Алексей Сергеевич, Янкин Сергей Дмитриевич — все очень давно работают в клинике МЛЦ и можно с уверенностью говорить, что выявленной при исследовании проблеме будет четко поставлен диагноз. Это люди, которые любят свою профессию, и самое главное — любят людей. Те, кто неравнодушен к чужому горю и оказывает не услугу, а медицинскую помощь, получают удовлетворение от оказания медицинской помощи конкретному пациенту.

Всех медицинских работников, которые участвуют в оказании медицинской помощи: и врачи, и медсестры, и рентгенлаборанты, техники — всех поздравляю с наступающим Днем медицинского работника и желаю здоровья, чтобы каждый день был интересен и неповторим и хотелось возвращаться на работу.

Адреса клиник МЛЦ в Самаре:

Ул. Базарная, 30

Ул. Солнечная, 59

Ул. Авроры, 150/1

Ул. Медицинская, 4к

Ул. Фадеева, 56а

www.ml-center.ru

+7(846)373-30-30

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