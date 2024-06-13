Спутник "Метеор-М" сделал фото Самарской области из космоса

Спутник "Метеор-М" передал на Землю снимок Самарской области, сообщает Роскосмос.

"Очертаниями регион напоминает сердце, где красиво изгибается Волга, практически замыкаясь в кольцо. Область расположена на пересечении важнейших международных транспортных коридоров "Север-Юг" и "Запад-Восток". Здесь находится самая длинная в Поволжье речная набережная (длина — более 5 км) и один из красивейших заповедных уголков — Жигулевские горы", — так описали снимок в Госкорпорации.