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Сбер проведет "Бизнес-Фест" для самарских предпринимателей

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Участие бесплатное для всех желающих.

20 июня во Дворец спорта им. Высоцкого в Самаре Сбер проведёт "Бизнес-Фест". Участники мероприятия смогут получить новые знания или идею для бизнеса, расширить профессиональный круг общения, послушать выступления топовых спикеров, разобрать лучшие кейсы.

Предприниматели услышат выступления успешных практиков — руководителей известных, динамично развивающихся компаний. Своими знаниями и навыками поделятся генеральный директор, сооснователь Zoon.ru Илья Мутовин, сооснователь FitnesSHOCK Сергей Кофейников, создатель и генеральный директор компании "Фитмост" Александра Герасимова, ресторатор, гастротревелер и бизнес-гедонист Дмитрий Левицкий.

В лектории пройдут актуальные выступления на различные актуальные темы, в том числе "Бизнес по любви", "Маркетплейсы и E-com", "Новые горизонты: как региональному бизнесу выйти на международные рынки", "Маркетинг и продвижение бренда", "Ментальное здоровье предпринимателя: как поддержать себя и команду?", "Команда стартапа. Как находить и приумножать таланты".

В завершение собравшихся ждет зажигательная музыкальная программа. Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации.

Гид потребителя

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