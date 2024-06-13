Россияне хотят этим летом в Китай, а не в Турцию: ВСК составил рейтинг популярных зарубежных туристических направлений

Китай этим летом обгоняет по популярности Турцию и российские курорты — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Не менее 4,5% россиян планируют посетить во время отпуска сразу несколько стран.
По данным Страхового Дома ВСК (основано на портфеле полисов страхования для самостоятельного туризма), самыми популярными туристическими направлениями этим летом станут:
- Китай (29% оформленный полисов туристического страхования)
- Турция (22%)
- Российские курорты (20%)
- Грузия (9%)
- Таиланд (6%)
Также в число востребованных у туристов стран вошла Беларусь (3,5%), ОАЭ и Узбекистан (по 2%).
Посетить несколько стран во время отпуска планируют 4,5% россиян. Самый популярный маршрут — Турция — Грузия и Китай — Таиланд.
Большая часть туристов собирается отдыхать в одиночестве (44%) или парой (28%). При этом большие компании отдыхающих составляют либо семейные пары, либо исключительно женский коллектив. Мужчины без женщин отдых не планируют. В целом, доля мужчин среди отдыхающих составляет только 40%.
Летом россияне предпочитают длинные отпуска — 32% будут отдыхать от 2 недель и более, 27% от 10 дней до недель.
Последние комментарии
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