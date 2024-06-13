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Туризм Общество

Россияне хотят этим летом в Китай, а не в Турцию: ВСК составил рейтинг популярных зарубежных туристических направлений

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Китай этим летом обгоняет по популярности Турцию и российские курорты — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Не менее 4,5% россиян планируют посетить во время отпуска сразу несколько стран.

По данным Страхового Дома ВСК (основано на портфеле полисов страхования для самостоятельного туризма), самыми популярными туристическими направлениями этим летом станут:

  1. Китай (29% оформленный полисов туристического страхования)
  2. Турция (22%)
  3. Российские курорты (20%)
  4. Грузия (9%)
  5. Таиланд (6%)

Также в число востребованных у туристов стран вошла Беларусь (3,5%), ОАЭ и Узбекистан (по 2%).

Посетить несколько стран во время отпуска планируют 4,5% россиян. Самый популярный маршрут — Турция — Грузия и Китай — Таиланд.

Большая часть туристов собирается отдыхать в одиночестве (44%) или парой (28%). При этом большие компании отдыхающих составляют либо семейные пары, либо исключительно женский коллектив. Мужчины без женщин отдых не планируют. В целом, доля мужчин среди отдыхающих составляет только 40%.

Летом россияне предпочитают длинные отпуска — 32% будут отдыхать от 2 недель и более, 27% от 10 дней до недель.

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