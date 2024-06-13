Таксист из Сызрани возместит ущерб слепому пассажиру, которого оскорбил и отказался везти

Сызранский городской суд взыскал с водителя такси компенсацию морального и физического вреда, причиненного инвалиду. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В марте 2023 г. 52-летний инвалид I группы по зрению вызвал такси, но водитель отказался подъехать к месту, где находился клиент, а также нагрубил и оскорбил клиента по телефону. При этом сервис такси списал с инвалида средства за фактически не оказанную услугу. Мужчине пришлось заказывать другое такси, а общее время ожидания составило более 30 минут.

Мировой суд привлек 49-летнего водителя к административной ответственности ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ ("Оскорбление") и назначил штраф 3 тыс. рублей.

Сызранский городской суд взыскал с таксиста в счет компенсации морального вреда 10 тыс. руб., в счет компенсации физического вреда - 15 тыс. рублей.