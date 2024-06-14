В ХК "Ладья" сформирован тренерский штаб на следующий сезон

Сформирован тренерский штаб ХК "Ладья" на следующий сезон.

Руководить "молодежкой" продолжит Сергей Лопушанский, а помогать ему будут три специалиста, два из которых работали в штабе команды в прошлом сезоне.

Напомним, что под руководством Сергея Григорьевича тольяттинцы заняли второе место в "Серебряном" дивизионе Восточной конференции и впервые с 2015 года сыграли в матчах на вылет, уступив в плей-ин екатеринбургскому "Авто" (1:2).

Тренерский штаб "Ладьи" в сезоне 2024/2025 будет выглядеть следующим образом:

Главный тренер — Сергей Лопушанский

Старший тренер — Евгений Бодров

Тренер — Владимир Тарасов

Тренер вратарей — Алексей Меркесов.