В ХК "Ладья" сформирован тренерский штаб на следующий сезон

Сформирован тренерский штаб ХК "Ладья" на следующий сезон.
Руководить "молодежкой" продолжит Сергей Лопушанский, а помогать ему будут три специалиста, два из которых работали в штабе команды в прошлом сезоне.
Напомним, что под руководством Сергея Григорьевича тольяттинцы заняли второе место в "Серебряном" дивизионе Восточной конференции и впервые с 2015 года сыграли в матчах на вылет, уступив в плей-ин екатеринбургскому "Авто" (1:2).
Тренерский штаб "Ладьи" в сезоне 2024/2025 будет выглядеть следующим образом:
Главный тренер — Сергей Лопушанский
Старший тренер — Евгений Бодров
Тренер — Владимир Тарасов
Тренер вратарей — Алексей Меркесов.
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