В Самарской области за неделю совершено 868 нарушений миграционного законодательства

В целях выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства, каналов незаконной миграции и их организаторов, на территории Самарской области в период с 3 по 9 июня проведен первый этап комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2024".
Выявлено 868 нарушений миграционного законодательства. Полицейскими составлено 558 протоколов об административных правонарушениях, где 432 — за нарушение правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда и 126 — за нарушение установленного порядка осуществления трудовой деятельности.
Всего за рассматриваемый период наложено административных штрафов на общую сумму 1 720 000 руб., взыскано — 873 000 рублей. Кроме того, принято 168 решений об административном выдворении.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...