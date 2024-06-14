В Самарской области за неделю совершено 868 нарушений миграционного законодательства

В целях выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства, каналов незаконной миграции и их организаторов, на территории Самарской области в период с 3 по 9 июня проведен первый этап комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2024".

Выявлено 868 нарушений миграционного законодательства. Полицейскими составлено 558 протоколов об административных правонарушениях, где 432 — за нарушение правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда и 126 — за нарушение установленного порядка осуществления трудовой деятельности.

Всего за рассматриваемый период наложено административных штрафов на общую сумму 1 720 000 руб., взыскано — 873 000 рублей. Кроме того, принято 168 решений об административном выдворении.