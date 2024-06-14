Скончался самарский философ Владимир Конев

В четверг, 13 июня, на 88-м году ушел из жизни выдающийся самарский философ, заслуженный деятель науки России, почетный профессор Самарского университета им. Королева, доктор философских наук, Владимир Конев. Об этом сообщает Самарский университет.

Владимир Конев начал академическую карьеру в новосибирском Академгородке. В 1972 г. он переехал в Самару, где стал одним из лидеров профессионального сообщества. Получил известность своей концепцией парадигм философского мышления.

Прощание с Владимиром Коневым состоится в Санкт-Петербурге в церемониальном зале на Шафировском проспекте, 12 А. Информация о времени прощания уточняется.