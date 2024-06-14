Скончался самарский философ Владимир Конев

В четверг, 13 июня, на 88-м году ушел из жизни выдающийся самарский философ, заслуженный деятель науки России, почетный профессор Самарского университета им. Королева, доктор философских наук, Владимир Конев. Об этом сообщает Самарский университет.
Владимир Конев начал академическую карьеру в новосибирском Академгородке. В 1972 г. он переехал в Самару, где стал одним из лидеров профессионального сообщества. Получил известность своей концепцией парадигм философского мышления.
Прощание с Владимиром Коневым состоится в Санкт-Петербурге в церемониальном зале на Шафировском проспекте, 12 А. Информация о времени прощания уточняется.
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Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
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