Страховой Дом ВСК поможет парам побороть холод в отношениях: компания включила психологическую поддержку для влюбленных в классическую программу ДМС

ВСК расширила сервис психологической поддержки в рамках проекта "Цифровая клиника" и добавила новую услугу — психологическую поддержку для пар.
За помощью к квалифицированному психологу с опытом семейной терапии могут обратиться как супруги, так и пары в отношениях. Достаточно наличие программы ДМС от ВСК с бонусом психологической поддержки у одного из партнеров.
Плановые консультации для пар проводятся онлайн в формате видео. Испытывающие проблемы в отношениях влюбленные могут обсудить с психологом холод и конфликты в отношениях друг с другом и детьми, эмоции и страхи при планировании беременности и т. д. Онлайн-встреча длится около двух часов. После консультации специалист даст прогноз и составит четкий план действий. При необходимости повторной консультации психолог продолжит работу с парой.
"Мы обратили внимание, что в последнее время самой частой причиной обращения к психологам ВСК стали вопросы взаимоотношений с партнёром. Поэтому приняли решение обновить программу психологической помощи, добавив в нее консультации психолога для пар, — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК. — Уверены, что эти изменения сделают наши услуги ещё более эффективными и полезными для нас и наших партнёров".
Служба психологической помощи цифровой клиники ВСК — это уникальный проект, запущенный в 2022 году. Психологические консультации клиентов в рамках продукта проводит собственная служба проверенных психологов, имеющих большой опыт работы и высокую квалификацию. Услуги психологов традиционно пользуются высоким спросом среди клиентов компании.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.