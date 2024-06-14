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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК поможет парам побороть холод в отношениях: компания включила психологическую поддержку для влюбленных в классическую программу ДМС

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВСК расширила сервис психологической поддержки в рамках проекта "Цифровая клиника" и добавила новую услугу — психологическую поддержку для пар.

За помощью к квалифицированному психологу с опытом семейной терапии могут обратиться как супруги, так и пары в отношениях. Достаточно наличие программы ДМС от ВСК с бонусом психологической поддержки у одного из партнеров.

Плановые консультации для пар проводятся онлайн в формате видео. Испытывающие проблемы в отношениях влюбленные могут обсудить с психологом холод и конфликты в отношениях друг с другом и детьми, эмоции и страхи при планировании беременности и т. д. Онлайн-встреча длится около двух часов. После консультации специалист даст прогноз и составит четкий план действий. При необходимости повторной консультации психолог продолжит работу с парой.

"Мы обратили внимание, что в последнее время самой частой причиной обращения к психологам ВСК стали вопросы взаимоотношений с партнёром. Поэтому приняли решение обновить программу психологической помощи, добавив в нее консультации психолога для пар, — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК. — Уверены, что эти изменения сделают наши услуги ещё более эффективными и полезными для нас и наших партнёров".

Служба психологической помощи цифровой клиники ВСК — это уникальный проект, запущенный в 2022 году. Психологические консультации клиентов в рамках продукта проводит собственная служба проверенных психологов, имеющих большой опыт работы и высокую квалификацию. Услуги психологов традиционно пользуются высоким спросом среди клиентов компании.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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