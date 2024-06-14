Страховой Дом ВСК поможет парам побороть холод в отношениях: компания включила психологическую поддержку для влюбленных в классическую программу ДМС

ВСК расширила сервис психологической поддержки в рамках проекта "Цифровая клиника" и добавила новую услугу — психологическую поддержку для пар.

За помощью к квалифицированному психологу с опытом семейной терапии могут обратиться как супруги, так и пары в отношениях. Достаточно наличие программы ДМС от ВСК с бонусом психологической поддержки у одного из партнеров.

Плановые консультации для пар проводятся онлайн в формате видео. Испытывающие проблемы в отношениях влюбленные могут обсудить с психологом холод и конфликты в отношениях друг с другом и детьми, эмоции и страхи при планировании беременности и т. д. Онлайн-встреча длится около двух часов. После консультации специалист даст прогноз и составит четкий план действий. При необходимости повторной консультации психолог продолжит работу с парой.

"Мы обратили внимание, что в последнее время самой частой причиной обращения к психологам ВСК стали вопросы взаимоотношений с партнёром. Поэтому приняли решение обновить программу психологической помощи, добавив в нее консультации психолога для пар, — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК. — Уверены, что эти изменения сделают наши услуги ещё более эффективными и полезными для нас и наших партнёров".

Служба психологической помощи цифровой клиники ВСК — это уникальный проект, запущенный в 2022 году. Психологические консультации клиентов в рамках продукта проводит собственная служба проверенных психологов, имеющих большой опыт работы и высокую квалификацию. Услуги психологов традиционно пользуются высоким спросом среди клиентов компании.