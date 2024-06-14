На самарской набережной заработал кинотеатр под открытым небом

Самарский кинотеатр под открытым небом "Филин" начал работать для жителей города, сообщает мэрия областной столицы. Посетить его можно на четвертой очереди набережной. Н
Ниже публикуем расписание показов на текущую неделю.
Пятница, 14 июня:
- 18:00-18:20 "Фильм! Фильм! Фильм!", 1968
- 18:30-20:10 "Человек с бульвара Капуцинов", 1987
- 20:20-22:00 "Артист", 2011
Суббота, 15 июня:
- 18:00-19:30 "Полосатый рейс", 1961
- 19:40-22:00 "Форрест Гамп", 1994
Воскресенье, 16 июня (Детский день):
- 18:00-18:30 "Стрела улетает в сказку", 1954
- 18:40-19:50 "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", 1964
- 20:00-21:45 "Артек. Большое путешествие", 2022
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?