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Общество

На самарской набережной заработал кинотеатр под открытым небом

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский кинотеатр под открытым небом "Филин" начал работать для жителей города, сообщает мэрия областной столицы. Посетить его можно на четвертой очереди набережной. Н

Ниже публикуем расписание показов на текущую неделю.

Пятница, 14 июня:

  • 18:00-18:20 "Фильм! Фильм! Фильм!", 1968
  • 18:30-20:10 "Человек с бульвара Капуцинов", 1987
  • 20:20-22:00 "Артист", 2011

Суббота, 15 июня:

  • 18:00-19:30 "Полосатый рейс", 1961
  • 19:40-22:00 "Форрест Гамп", 1994

Воскресенье, 16 июня (Детский день):

  • 18:00-18:30 "Стрела улетает в сказку", 1954
  • 18:40-19:50 "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", 1964
  • 20:00-21:45 "Артек. Большое путешествие", 2022

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